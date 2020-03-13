Bronz çağına özel, ORIS BIG CROWN BRONZE

13 Mart 2020 11:31

Oris İcra Kurulu Eş Başkanı Rolf Studer, “Big Crown Pointer Date modelinin devamlılığı orijinal tasarımına çok şey borçlu.”

01 754 7741 3166-07 5 20 74BR – Oris Big Crown Bronze Pointer Date

“1980’li yılların ortasından sonuna kadar Oris’in, şirketi yalnızca mekanik saatlerle tekrar inşa etmeye yönelik kararında Big Crown Pointer Date modelinin rolü oldukça kritikti”

30 yılı aşkın bir süre sonra bugün Oris, Big Crown Bronze Pointer Date’i piyasaya sürüyor.

Bronz kasa ve kadran Oris’in endüstri felsefesini ve İsviçre yapımı mekanik saatin sonsuz değerini simgeliyor.

Oris’in Big Crown Pointer Date modeli koleksiyona ilk defa, 80 yıldan fazla bir süre önce, 1938 yılında dâhil oldu. Eldiven takan pilotlar için tasarlanan bu saat, büyük bir kurma koluna ve Arap rakamlarından oluşan kadrana sahip. Ama aynı zamanda harikulade bir obje.

01 754 7741 3166-07 5 20 74BR – Oris Big Crown Bronze Pointer Date

Oris İcra Kurulu Eş Başkanı Rolf Studer, bu ayrıcalıklı modeli, “Güzellik kararlarımızı şekillendiriyor” şeklinde açıklıyor. Studer, “Güzelliğin içinde çekiciliği ve hatta sevgiyi buluyoruz, bu da bizi yatırım yapmaya yönlendiriyor. Sevdiğimiz şeyleri satın alıyoruz. Saat konusunda bu daha da geçerli. Çoğunlukla kalbimiz beyne hükmediyor.” diyerek duygularını dile getiriyor.

Big Crown Pointer Date modelinin devamlılığı orijinal tasarımına çok şey borçlu. Fakat aynı zamanda Oris’in ve İsviçre saatçilik endüstrisinin 1970 Quartz Krizi sonrası yeniden canlanmasında da önemli bir role sahip.

01 754 7741 3166-07 5 20 74BR – Oris Big Crown Bronze Pointer Date

“1980’li yılların ortasından sonuna kadar Oris’in, şirketi yalnızca mekanik saatlerle tekrar inşa etmeye yönelik kararında Big Crown Pointer Date modelinin rolü oldukça kritikti” şeklinde sözlerine devam eden Studer, “Quartz temelli yeniliklerin basitçe rekabet edemeyeceği bir tarihe, amaca ve duygusal değere sahipti. Böylece Oris imzasına ve İsviçre saatçilik endüstrisinin çarpıcı dirilişinin bir sembolüne dönüştü.” diyerek markanın gücünü bir kez daha dile getiriyor.

30 yılı aşkın bir süre sonra bugün Oris, Big Crown Bronze Pointer Date’i piyasaya sürüyor. Bronz kasa ve kadran Oris’in endüstri felsefesini ve İsviçre yapımı mekanik saatin sonsuz değerini simgeliyor. Her bir parçanın eşsiz bir dokunuşla tamamlanması için sert bronz kadran kimyasal işleme tabi tutuldu ve şeffaf mat vernikle kaplandı. Böylece saatin tasarımının eşsizliğini yansıtan başka bir sembol ortaya çıktı.

1904 yılında kurulan Oris ilk pilot saatlerini 1910’lu yıllarda yarattı. Louis Blériot 1908 yılında Manş Denizi üzerinde uçtu ve kısa bir süre sonra Oris, kasasına Blériot imgesi oyulmuş cep saatini tasarladı. Bunu 1917 yılında şirketin ilk pilot kol saati takip etti. Yalnızca kurma kolunun altında bulunan bir düğmeyle ayarlanabilen nadide bir parça. İki yıl önce ise, Oris, bu simgesel saatin yüzüncü yılına özgü modeli piyasaya sürdü.

Havacılıkta olduğu gibi savaş da saat tasarımında bazı gelişmelere yol açtı. 1938 yılında Oris, Big Crown Pointer Date olarak bilinen saati üretti. Bir pilotun, eldivenle dahi kolaylıkla kullanabileceği büyük bir kurma koluna, yivli, kaymaz bezele ve tarih gösteren uca takılı akrebe sahipti. Geniş Arap rakamları sayesinde ise saat hızlı bir biçimde okunabiliyordu. Sade, akıllıca ve işe yarayan bir parçaydı ve işe yaradı da.

Bronze patination.tif Watch: 01 754 7741 3166-07 5 20 74BR – Oris Big Crown Bronze Pointer Date

80 yılı aşkın bir süre sonra aynı tasarım prensipleri Big Crown Pointer Date modelini aydınlatmaya devam ediyor. Zaman içinde malzemeye ve mekaniğe dair gelişmelerle birlikte daha da rafine hale getirildi ancak onun zamansız öncü ruhu hala baki.

Bugün yeni Oris Big Crown Bronze Pointer Date hikaye anlatıcılığına devam ediyor. Oris’in endüstriyel köklerini hatırlatan ve zaman içinde kendi hikayesini anlatmak için oksitlenecek olan bir malzeme, sert bronzdan bir kasanın içinde. Öte yandan Big Crown Pointer Date modelinin, Oris tarihindeki rolünü de kutlama amacını taşıyor. Bu modelin üretimi hiç durmadı ve Oris’in imza parçalarından biri haline geldi. Hatta bazıları, Oris’in, bu model olmasaydı, bugün yüksek kaliteli bağımsız bir İsviçre saat firması olarak sahip olduğu üne sahip olamayacağı görüşünde. Kısaca Oris’in hikayesini özetler nitelikte.

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About the Author: Gunay Demirbag

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