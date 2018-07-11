BREITLING’TEN ÜST DÜZEY BİR PILOT KRONOGRAFI

11 Temmuz 2018 16:06

Mekanik gücü temsil eden Chronomat serisinin yeni versiyonu Chronomat B01 Chronograph 44, mavi ve gri olmak üzere iki kadran seçeneğiyle sunuluyor.

Breitling, ünlü Chronomat serisinin çarpıcı yeni versiyonunu saatseverlerin beğenisine sundu. Saatin kasasında saten fırçalama tekniğini kullanan marka, ünlü Pilot modeli çelik bileziği ile görünümü tamamlamış. Bu yeni modeli özel kılan bir diğer özellik ise, Breitling’in ünlü Caliber 01’inin saate hayat veriyor olması.

COSC-sertifikalı kronometre, Caliber 01 sayesinde 70 saatlik güç rezervine sahip. Yani Perşembe günü uzun bir hafta sonu için kolunuzdan çıkardığınızda, yeni haftaya başlarken o hala size doğru zamanı gösteriyor olacak.

Bu sıradışı kronograf; “Blackeye” mavi ve “Blackey” gri kadran olmak üzere iki seçenek ile karşımıza çıkıyor. Saat işaretleri, akrep ve yelkovan patenti Breitling’e ait olan, her türlü ışıkta okunmayı kolaylaştıran Super-LumiNova® ile kaplandı. Küçük saniye, 30 dakika ve 12 saatlik kronograf göstergeleri kadrana saat 9, 6, 3 konumunda yerleştirilmiş.

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