BOVET, SIHH 2019’DA…

7 Haziran 2018 16:19

Salon International de la Haute Horlogerie, son üç yıldır lüks markaları bünyesine katarak büyümeye devam ediyor. 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIHH yine son günü halk günü olarak kapılarını açacak. Bu yıl bağımsız saatçiler dâhil olmak üzere 35 markanın arasında, Bovet’nin de yerini alacağı fuar yönetimi tarafından duyuruldu. 1822 yılında kurulan Bovet’nin köklü bir saatçilik tarihi bulunuyor. Markanın varlığı ile SIHH yüksek saatçiliğin en güçlü yanlarından birini daha bünyesine katarak ivme kazanmış oldu.

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