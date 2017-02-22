BOAT SHOW FUARINI 63 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

22 Şubat 2017 10:32

Tekne ve botlarda hız, konfor arayan deniz tutkunları CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nda aradıklarını buldu. Fuarı, yerli ve yabancı 63 bin 507 kişi ziyaret etti.

Deniz severlerin tüm arayışlarına yanıt veren CNR Avrasya Boat Show, yoğun ilgi ile karşılandı. Geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarı, 3 bin 539’u yabancı olmak üzere 63 bin 507 kişi ziyaret etti. Fuar; Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, ABD, İtalya, Fransa, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yabancı ziyaretçi ağırladı. CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık organizasyonunda Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde gerçekleştirilen CNR Avrasya Boat Show’da her bütçeye uygun teknelerin yanında botlar, jet skiler, yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Türk bayrağına geçin.”

CNR Avrasya Boat Show kapsamında yapılan seminerlerde, sektörde yapılan düzenlemeler sonrasında kafa karışıklığına neden olan tüm konular masaya yatırıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmesi ile ilgili tüm detaylar konuşuldu. Sektörü hareketlendirmek için yapılan düzenlemelerin CNR Avrasya Boat Show’a denk geldiğini belirten Cemalettin Şevli, “Fuarda, sektöre yaptığımız düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk. Biz üzerimize düşeni yaptık. Buyurun siz de üzerinize düşeni yapın. Bir an önce Türk bayrağına geçin. Türk bayrağına geçme konusunda özellikle ülkemizin kaderini belirleyen kadınlardan destek bekliyoruz” dedi. Şevli, 31 bin teknenin vize harcından muaf olduğunu hatırlatarak, “Vergi teşviklerinin 5-10 milyon lira gibi lüks teknelere getirildiği algısı var. Bu algı doğru değil. Her fiyata tekne var. Sıfır ve ikinci el teknelerden vergi almıyoruz. Liman başkanlıklarına müracaat etmenizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Tekne bağlama sorunumuz da her keseye uygun hale getirilecek”

DENTUR Başkanı Alparslan Sirkecioğlu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Okuyucu da Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmeleri gerektiğine dikkat çektiler. Amatör denizciliği kolaylaştırmanın denizcilik ülkesi olmanın ilk şartı olduğunu belirten Faruk Okuyucu, “Ne olacak bizim amatör denizcilerin hali diye düşünüyorduk. ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi amatör denizcilerimiz için müthiş bir düzenleme oldu. Sektör birlik olunca bu düzenlemeler geldi. Amatör denizciler güç birliği yapmalı. Tekne bağlama sorunumuzun da her keseye uygun hale getirileceğini göreceğiz. Deniz Turizmi Yönetmeliği de sıkı bir revizyondan geçiyor. Nasıl yapılacağını bilmiyorum ama bundan sonra Türk sahipli yabancı bayraklı tekne kalmayacak. Deniz Turizmi Yönetmeliğinde dikkat edilecek noktalardan biri de bu olacak” dedi.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« BELLA HADID TAG HEUER DEDİ…