“BLED-PARILTILI KARANLIK” ile GÖRKEM VOLKAN

9 Kasım 2016 13:52

Görkem Volkan’ın parametrik tasarım tekniği ve akrilik malzemeyle çalıştığı heykel tasarımı “Bled – Parıltılı Karanlık”, 3 – 6 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Contemporary İstanbul’da, Galeri MERKÜR standında yer aldı.

İstanbul’u bu yıl 11. kez çağdaş sanatla buluşturan ve 3-6 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Contemporary İstanbul, Galeri MERKÜR standında Görkem Volkan’ın akrilik heykel tasarımı “Bled – Parıtılı Karanlık”ı ağırladı.

Sanatçının uzay-zaman ve parametrik tasarım üzerine daha önce yapmış olduğu plastik sanat çalışmalarının devamı niteliğindeki “Bled – Parıltılı Karanlık”, insanın kendi iç mağarasındaki yolculuğuna ithafen, neolitik çağdaki alet becerileriyle yapılan kaba yontu objeler gibi günümüze karanlık kadar uzak ama yine de tanıdık bir his uyandırırken; uzay – mekana ait çok katmanlı dokusu ve teknolojik malzemeleri giyinmesiyle de parıltılı bir dünyanın dilini konuşuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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