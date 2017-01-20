 “BİR RESİM YAP” PROJESİ İÇİN İLK DEFA TABLO ÇİZDİLER

20 Ocak 2017 11:06

Sanat ve sanatçı farkındalığına, ülkemiz için sanatın önemine dikkat çekmek amacıyla Ressam Tülin Kanun,“Bi.Re.Y’’ Bir Resim Yap projesi kapsamında iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

“Bi.Re.Y’’ Bir Resim Yap projesi kapsamında sanata dikkat çekilirken, özellikle son dönemlerde Alzheimer hastalığının artışı ve bu rahatsızlıkla ilgili insanları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı, daha önce hiçbir şekilde bir tuval üzerinde resim yapmamış iş, sanat ve cemiyet hayatından önde gelen isimler bu proje için iki saatlerini ayırarak içlerindeki sanatçı ruhunu ortaya çıkarıp barış, savaş ve Alzheimer konulu resimler yaptılar. Ressam Tülin Kanun, Projenin koordinasyon bölümünde Tülay Özmen ile ortak çalıştılar.

Sanat için hassasiyetlerini gösterdiler

Sanatsız toplumların lisansız ve geçmişi olmayan uygarlıklarla bir olduğu dünyaca kabul görmüş bir olgudur diyen Ressam Tülin Kanun proje için şöyle konuştu: ”Sanatçı yetiştirmek kadar sanatçıya sahip çıkmakta çok önemlidir. 30 yıllık sanat hayatımda kendi eserlerimin yanı sıra diğer sanatçı arkadaşlarımızın da hak ettiği yerlerde olmadığını görmek çok üzücü ve önemlidir. İşte bu noktada kendi kariyer ve iş hayatlarında en üst düzeydeki çalışmalarıyla ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan değerli katılımcılar, meslek gözetmeksizin özellikle zaman kavramını ne kadar kolay ayarlanabileceğini hatta sanat olgusundaki hassasiyetlerini yanımızda olarak kanıtladılar.”

Ünlüler ilk defa fırçayı eline aldı

“Bi.Re.Y’’ Bir Resim Yap projesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Lili Garih, Demet Sabancı Çetindoğan , Suzan Şen, Sanatçı Beyazıt Öztürk, Oyuncu Wilma Elles, Tülay Özmen ,Modacı Tanju Babacan, Sunucu Nursel Ergin, Fotoğraf Sanatçısı Nihat Odabaşı, Sunucu Zahide Yetiş, Sanatçı Ayşegül Aldinç, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer gibi isimler destek verdi.

Kimileri çocukları ile çizdi, kimisi program sonrası hiç mola vermeden tablosunu kuliste tamamladı, kimisi yoğun iş gündeminde bir boşluk yarattı ve hissettiklerini resmetti. Hepsi özünde aynı payda da, aynı amaç uğruna fırça darbelerini attılar. Çizilen tablolar 8 Şubat Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek özel gecede satılarak geliri Alzheimer Derneğine bağışlanacak.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« KAMUFLAJLI YENİ ÇAKI SERİSİ İLE VICTORINOX