BİR KEZ DAHA KENDİ SINIRLARINI AŞTI: FREDERIQUE CONSTANT

13 Şubat 2017 16:44

2015 yılında ilk defa tanıtılan Horological Smartwatch, 3 yıllık bir araştırma geliştirmenin sonucunda İsviçre saat endüstrisine sunulan ilk akıllı saat oldu. Frederique Constant şimdi ilk defa 5 yeni kadın modeli ve tamamen yeniden tasarlanmış 5 erkek modeli sunuyor.

Frederique Constant modernizm ve klasikliği, yenilik ile gelenekseli, teknoloji ve zanaatı, bir araya getirerek bir kez daha kendi sınırlarını aştı. Frederique Constant ve Küresel Yardım Marka Elçisi Gwyneth Paltrow “Charity için daha fazla hareket et” teması altında, yeni Horological Smartwatch Koleksiyonunu tanıtmak için özel etkinlikte bir araya geldi. Özellikle kadınlar için geliştirilen saat, ibreler ve titreşim ile akıllı saat işlevlerini yerine getiren dünyanın ilk küçük ve sofistike akıllı saati. Bu saat annelerden, spor tutkunlarına tüm modern dünya kadınlarına daha fazla hareket için motive sağlayan, daha iyi uykuyu hedefleyen ve genel olarak hayat standartlarını yükselten klasik bir yardımcı. Ana özellikleri ise aktivite, uyku, arama ve mesaj bildirimleri. Frederique Constant böylece “Daha Çok Hareket”, “Daha İyi Uyku” ve “Gelişim” için kadınları teşvik ediyor.

Bu son yenilikle, aktivite takibini gösteren fark edilir yardımcı kadran büyüyor ve odak, yeni bildirimler olan arama bildirimleri, uyku gözetlemesi, aktivite takibi, mesaj bildirimlerini gösteren saat 2,4,8 ve 10 pozisyonlarına kayıyor.

Kadın saati 2 yıl, erkek saati 4 yıl pil ömrüne sahip

Frederique Constant, guilloché süsleme, MOP deseni, uygulanmış Roma rakam dizinleri ve beyaz elmas içeren detaylı kadranı ile kadınsı bir görünüm sunuyor. Modellerin üçü tamamen çelik, ikisi ise çelik ve pembe altın kaplamalı bileziklerden oluşuyor. MMT SwissConnect Ladies MMT-281 quartz modülünü daha kadınsı, zarif 34mm’lik kasaya uyacak şekilde daha küçük bir ölçekte tasarladı. Modül 2 yıl pil ömrüyle güçlendirildi.

Frederique Constant 2.0 sürümünü açıklayarak ilk Horological Smartwatch’a saygı duyuyor. Yeni erkek modelleri, öncüllerinin klasik görünümüne modern bir etki katıyor. Arapça rakamlar, geleneksel Roma rakamlarının yerini alıyor. Siyah, mavi, koyu kahverengi veya açık kahverengi versiyonlarında dört farklı stil deri kayış ile süslü, lacivert, siyah ve gümüş gibi farklı renkli kadranlar, bu saati aktif erkekler için orijinal bir spor modeli haline getiriyor. MMT-282 kuvars modülü 42mm’lik bir kasanın içinde kapsüllendi ve 4 yıllık pil ömrüyle tamamlandı.

Frederique Constant’tan 50.000 dolarlık bağış

2016’nın başlarında Frederique Constant, Akademi Ödülü sahibi aktrist ve hayırsever Gwyneth Paltrow’u yeni Küresel Yardım Marka Elçisi olarak seçti. Kampanyanın bir parçası olarak, Gwyneth, çocuklar için eğitim desteği ile ilgili yardım kuruluşu olan DonorsChoose.org ile çalışmaya başladı. Kuruluş, ihtiyacı olan öğrencilere kitaplar, okul malzemeleri ya da gezi finansmanları ile yardımda bulunuyor.

Frederique Constant ve aktirist Gwyneth Paltrow, DonessChoose.org programındaki genç öğrencileri ünlü fitness eğiticisi Tracy Anderson’la birlikte aktristin ev sahipliği yaptığı özel bir fitness dersine davet etti. New York’ta bulunan Spring Stüdyolarında düzenlenen sınıf, Aletta Stas-Bax ve Gwyneth Paltrow’un konuklarını DonorsChoose.org’un desteğiyle “1.000 Adım Meydan Okuması”yla yüksek enerji ile buluşturdu. Meydan okuma, DonorsChoose.org organizasyonuna yapılacak özel bağış için 10 dakika içinde 1.000 adımın tamamlanmasıydı. Meydan okuma sırasında Gwyneth, saatin temel işlevlerini göstermek için Frederique Constant Akıllı Saati taktı ve aktrisin gerçek zamanlı fitness aktivite detaylarını görüntülemek için büyük bir video ekranına bağlandı.

Belirlenen hedef neşeyle tamamlandı ve Frederique Constant, DonorsChoose.org organizasyonuna, özellikle de devlet okullarındaki hareket ve spor programlarına 50.000 dolarlık bağışta bulunmaktan onur duydu. Markanın CEO’su Peter Stas, “DonorsChoose.org’u desteklemekten çok memnunuz. Çocuklarımız geleceğimizdir ve kendilerinin maksimum potansiyele sahip olabilmeleri için onlara bir şans vermek istiyoruz. Eğitim yatırımları insanlığın geleceği için çok önemlidir.” dedi.

Gwyneth ise, marka ile olan ortak çalışmasını şu sözlerle dile getirdi: “Frederique Constant ile birlikte Donors Choose yardım severiyiz ve başlangıçta onlar için bir kampanyada işbirliği yapmayı planlıyorduk. Saatleri gördüğümde, birlikte çalışmak ve böyle inanılmaz bir davayı desteklemek gerçekten heyecanlandım. Frederique Constant hakkında harika olan şey, klasik tarzın, gerçekten kabul ettiğim güçlü değerlerin ve yardım kuruşları ile paylaşmaya olan bağlılığın birleşimi olması. Geleneksel bir saat yapımcısının, markasının en iyi ifade eden tasarım kodlarını korurken böyle bir akıllı saat yaratması olağanüstü. Horological Smartwatch inanılmaz şık ve geleneksel görünüyor, ancak bir dijital saat.”

150’den fazla konuğun katıldığı bir kokteyl ile 50.000 $’lık resmi bağış, hem Frederique Constant CEO’su Peter Stas hem de Gwyneth Paltrow tarafından DonorsChoose.org’un CEO’su Charles Best’e verildi.

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