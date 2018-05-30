BEYMEN İLKBAHAR YAZ SEZONU ÇANTALARI

30 Mayıs 2018 10:51

Beymen Logolu Çanta’lar, 2018 İlkbahar Yaz sezonunda sofistike modelleri ile dikkat çekiyor. Taba, kırmızı, buz mavisi, silver renklerinin, sezonun öne çıkan trendi geometrik desenli ve taş işlemeli modellerin öne çıktığı 2018 İlkbahar Yaz Beymen Logolu Çanta Koleksiyonu’nda shopper çantalar, sırt çantaları, postacı çantaları, omuza asılan çantalar ve clutch gibi farklı modeller yer alıyor.

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