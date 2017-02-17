BELLA HADID TAG HEUER DEDİ…

17 Şubat 2017 20:42
***TAG Heuer ve Bella Hadid, New York Fashion Week’in trend mekanı olan sağlık merkezi Equinox Bond’da işbirliğini duyurdu! Çekimlerini Amerikalı fotoğrafçı Cass Bird’in gerçekleştirdiği TAG Heuer’in Bella Hadid kampanyası, markanın eşsiz ve önemli işbirlikleri arasında yerini alıyor. Bu işbirliği de Bella’nın kendisi gibi gibi çarpıcı!
Geçen yıl itibariyle moda dünyasının yükselen isimleri arasında yerini alan Amerikalı genç top model Bella Hadid, İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer’in yeni yüzü oldu. Aralık 2016’da “Yılın Modeli”’i seçilen moda ikonu Hadid, geçen yılın fanları ve takipçileri en hızlı yükselen sosyal medya hesapları arasında bulunuyor. Şimdi ise moda dünyasının yükselen yıldızları arasında yer alıyor.
Sıra dışı yaşamının gerekliliklerini ve şöhretini büyük olgunlukla ve dengeyle sürdüren Hadid, ne istediğini, neyi başarmak istediğini çok iyi bilen isimlerden…
20’li yaşlarındaki genç ve güzel model, TAG Heuer ile çalışmayı seçerek markaya yalnızca genç ve taze bir yüz kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda en büyük hobisi “fotoğrafçılık” ile de doğrudan ilgilenme fırsatı buldu. Sosyal medyada 10 milyon takipçiye sahip olan Hadid, kişisel sanat zevkiyle harmanladığı bazen sade bazen ise gizemli pozlarıyla kendini fotoğraflarla nasıl ifade edebileceğini çok iyi bilen bir isim.
TAG Heuer CEO’su ve LVMH Group Saat Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Claude Biver’in iştirak ettiği projede, millenielların dilinden konuşan Hadid, İsviçre saat markasını yeni nesille buluşturuyor.
Davette Jean-Claude Biver “Bellayı TAG Heuer marka elçileri ailesi arasında ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bella ile olan işbirliğimiz markamızı genç nesille ve Milleniallarla bir araya getirirken markanın avangard ruhu da bizi farklı, inovatif ve cesur işler yapmaya teşvik ediyor. TAG Heuer ailesi, gerçek bir takım ruhuna sahip. Bizim, Bella gibi cesur ve kendinden emin ruha sahip genç insanlara ihtiyacımız var. bize katıldığın için teşekkür ederiz Bella, takımımıza hoş geldin! ” Cass Bird : “Bella benim için tüm zamanların en favori kadını! Benim hayalimdeki işler arasında ve tamamiyle ilham perim. Sette herkesi pozitif tavrı ve samimiyetiyle memnun hissettiriyor. Sektörün en iyileri arasında bence!
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