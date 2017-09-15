BAŞROLDE ŞIKLIK VAR: LONGINES ‘DolceVita’

15 Eylül 2017 14:29

Geometrik çizgilerin ve yumuşak kıvrımların kusursuz bir şekilde bir araya geldiği Longines DolceVita koleksiyonu, son derece çekici modelleriyle kadınları selamlıyor.

Longines DolceVita koleksiyonu, tasarlandığı günden bu yana Longines markasının çağdaş şıklığını temsil ediyor. İtalyan tarzı yaşamın yumuşaklığını simgeleyen “Dolce Vita” kavramından esinlenen bu koleksiyon, hayatın basit zevklerini yüceltmeyi bilen kadınların bileklerini süslüyor.

Geometrik çizgilerin ve yumuşak kıvrımların kusursuz bir şekilde bir araya geldiği bu koleksiyonun yeni modellerinde dikdörtgen kasanın çizgileri uzatılmış; çağdaş şıklığı ve kadınsılığı kusursuzlaştırmak için bazı modeller pırlantalarla bezenmiş. Son derece kadınsı ve çekici bu yeni kreasyonlar, hayatı mutluluk ve hafiflik olarak algılayan kadınlarda hayranlık uyandıracak.

Çelik üzerine oymalı ve bazen pırlantalarla süslenmiş Longines DolceVita koleksiyonu, dört boyda sunuluyor. Roma rakamlı “flinqué” gümüş bir kadran ve pırlantalarla bezenmiş siyah lake veya beyaz sedef bir kadran bu koleksiyonun modellerini süslüyor. Akrep ve yelkovan, rodyum kaplama veya mavi çelikten. Pille çalışan bu saatler, isteğe göre siyah, beyaz, gri veya kırmızı deriden ve paslanmaz çelikten kayışlarla tamamlanıyor.

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