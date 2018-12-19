19 Aralık 2018 15:24

Saat ve mücevher sektörün en önemli iki fuarı Cenevre’de International de la Haute Horlogerie (SIHH) ve Basel’de düzenlenen Baselworld, 2020 yılından itibaren 4 yıl süresince senkronize olarak organizasyon tarihlerini belirleyeceğini duyurdu. 2020 yılında SIHH 26-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açacak ve hemen ardından 30 Nisan -5 Mayıs Baselworld fuarı devam edecek. Bu çalışma 2024 yılına kadar sürdürülecek.

Bilindiği üzere SIHH fuarı her yıl ocak ayında Baselworld ise mart ayında düzenleniyordu. Dolayısıyla iki önemli fuarı takip etmek isteyen saatçi, gazeteci ve müşteriler de iki kez İsviçre’ye gelmek zorunda kalıyorlardı. 2020’den itibaren ise bu takvim birleştiriliyor.

SIHH’ı düzenleyen Fondation de la Haute Horlogerie Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fabienne Lupo “ İki etkinliğimiz birbirinden her zaman farklı fakat tamamlayıcı nitelikteydi. Baselworld ile yapılan yeni düzenleme ile İsviçre saat yapımının en önemli merkezi haline gelecektir. Bu uygulama herkesin menfaatine olan uygulama memnuniyetle karşılanacaktır.”

Baselworld’ün Genel Müdürü Michel Loris-Melikoff “Baselworld ve SIHH endüstri ve müşterileri için çalışmaktadır. SIHH ile iletişime geçtik ve ziyaretçilerin, medyanın, tüm saat endüstrisine fayda sağlayacak çözüme ulaştık. Sektördeki bu ortaklık gelecek için önemli bir atılımdır.” diye belirtti.

Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), 1991 yılında yüksek saatçiliğe odaklanan bir misyon ile kuruldu. Sergi kısmında yer alan 35 adet saat ve mücevher markasına ek olarak Carré des Horlogers bölümün de ise 17 marka bulunuyor. Baselworld ise 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip ve dünyanın lider mücevher- saat markalarının yer aldığı bir platform.

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About the Author: Gunay Demirbag

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