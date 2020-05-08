BASELWORLD 2021 İPTAL

8 Mayıs 2020 16:20

Baselworld özellikle son iki yıldır ağır yapısal değişiklikler geçirirken 2020 baharında yaşadığı ayrılıklar ve salgın nedeniyle daha da sarsıldı.

En son fuarın güçlü katılımcılarından Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith,Tag Heuer ayrıldıklarını deklare etmesi ve Cenevre’de farklı bir organizasyon ile devam edeceklerini bildirmesi, tarihi fuar organizasyonu Baselworld’e son darbe niteliğindeydi. 2021 Şubat ayında yapılması düşünülen fuar için bir tarih değişikliği önümüzdeki günlerde olacağı belirtildi. Umarız ki saat endüstrisine heyecan, yön veren organizasyon için sadece bir erteleme kararı olur ve kaldığı yerden devam eder.

MCH Group CEO’su Bernd Stadlwieser şunları söylüyor: “Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz ve kısa bir süre içinde herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulduk. COVID-19 nedeniyle büyük gelir kaybı ışığında ve tüm paydaş gruplarımıza karşı sorumluluğumuz olan bu çözüm bizim için mümkün olanın sınırını gösteriyor. Baselworld 2020 için dostane çözüm ile artık tamamen geleceğe konsantre olabiliriz.”

MCH Grubu, 28 Ocak – 2 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında planlanan Baselworld 2021′ tarihinde değişiklik olacağını belirtiyor. “Katılımcılar ve ziyaretçilerle birlikte, yeni platformlar için gereksinimleri ve seçenekleri açıklama ve tartışma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyor. Michel Loris-Melikoff, Baselworld Genel Müdürü. “Yaza kadar olası formatlar hakkında bir karar alacağız ve daha sonra yeni konsept ve zamanlama hakkında bilgi vereceğiz.”

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About the Author: Gunay Demirbag

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