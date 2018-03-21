BASELWORLD 2018 BAŞLADI

21 Mart 2018 15:06

Dünyanın saat ve mücevher konusunda nabzını tutan eşsiz fuarı Baselworld 2018, bugün itibariyle başladı. 22-27 Mart tarihleri arasında kapılarını açık tutacak olan fuarda 130’u İsviçre markası olmak üzere yaklaşık 800 marka yeniliklerini sergileyecek.

Saat ve mücevher endüstrisinde yılın en önemli fuarı olan Baselworld, bu yıl 22 Mart – 27 Mart tarihleri arasında kapılarını açık tutacak. En prestijli uluslararası markalar, yeni koleksiyonlarını sergilemek için hazır bulunacaklar. Şu an itibariyle 130’u İsviçre markası olmak üzere yaklaşık 800 marka, yarınki açılışa hazırlar. 6 gün süresince devam edecek olan heyecanı yaşayacaklar.

Dünyanın en önemli saat&mücevher fuarı

Baselworld fuarı sektör için çok önemli bir fuar çünkü dünyanın saat ve mücevher konusundaki trendlerini belirlemesinin yanı sıra ekonomisini de belirliyor. Bugün düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19.90 milyar İsviçre franglık bir ihracat gerçekleştirildi. Bu da 2016 yılına göre %2.7’lik bir artış demek.

Bizler SM Luxuria ekibi olarak fuar boyunca bu heyecana ortak olup, 2018’in yeniliklerini sizler için yerinde takip edeceğiz.

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