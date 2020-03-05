AVIONICS, ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN ÇOK FAZLASI

5 Mart 2020 15:14

MB&F çatısı altında yer alan M.A.D. Gallery el yapımı yeni buluşu elektrikli bisiklet Avionics ile sürüşün tüm standartlarını bozuyor.

M.A.D Gallery dünyanın geleceğine, icatları ve farklı tasarımları ile ivme katan buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Avionics VM, el yapımı bisikleti ile yerde sürerken alçaktan uçmanın sonsuz keyfini yaşatıyor. Minimalist özellikleri 1930’ları anımsatan retro tarzı bir araya getiren bu iki tekerlek, hızlandıkça dikkatleri üzerinde toplayan benzersiz bir ruha dönüşüyor

BARKER

JAROMIR

Bu sanat eseri, iki Polonyalı olan Bartek ve Jaromir tarafından oluşturuldu. “En başından beri Avionics’in tasarım ve performans açısından öne çıkması gerektiğini biliyorduk. Aviyoniklerin tasarımı, geçmişten gelen araçlara ve planlara atıfta bulunurken, iç teknolojisi yirmi birinci yüzyılı işaret ediyor ”diye açıklıyor Jaromir. “Elektrikle çalışan doğanın ve mühendisliğin mutlak birleşimi.” diye de ekliyor.

Yalnızca M.A.D. Gallery için oluşturulan AVIONICS VM, her biri bir özgünlük sertifikası ile gelen 52 elektrikli bisikletle limitli edisyon olarak üretildi. Sağlam iskelet hatlarında inanılmaz derecede güçlü ve korozyona dayanıklı bir malzeme olan krom-molibden çelik kullanıldı. M.A.D. Galeri koleksiyonu için özel olarak üretilen çarpıcı bir renk olan krom çelik ise ayrıcalığını gerçekten arttıran unsurlardan biri oldu. Çatısına entegre edilmiş ergonomik sele ve dikkate değer bir tasarım öğesi sağlamak için yaprak yaylı süspansiyon kullanıldı.

“Avionics’e profilden baktığınızda, uçak kanadının yaprak yayından ve çerçevenin bir kısmından yaratılmış kısmını göreceksiniz,” diye açıklıyor Bartek. “Bu, süspansiyon için alışılmadık bir çözüm ve Aviyonics’i diğer bisiklet veya motosikletlerden ayıran bir özellik.”

Jatoba ahşabından el yapımı aksamlar AVIONOCS VM’nin görsel cazibesini zengin, sıcak tonlarla zenginleştiriyor. İskeletinin altında bulunan şık ahşap sandık, pil, immobilizer, elektrik bileşenlerini saklayarak barındırıyor. Aynı zamanda eski okul deri kayışları da kullanılarak bir sınıf dokunuşunu görselliğine ekliyor. Böylece hava ve tozdan koruyor.

AVIONICS VM, en yüksek hızı saatte 36 mil (58 km / saat) ulaşan inanılmaz torka (125 newton-mater veya 92 fit-pound) sahip olan 5.000 watt büyük bir elektrik motor gücü ile çalışıyor. Günlük kullanım için etkin bir hızlanmayla donanımlandırıldı. 24 amper saatlik lityum iyon pil takımına sahip bisiklet, düşük güç pozisyonu ile sokak modunda yaklaşık 74,5 mil (yaklaşık 120 km) bir mesafe kat edebiliyor. Bu gücüde kolaylıkla bir prizden iki ile üç saat içinde tamamlıyor. Ek olarak, bisikleti şarj etmek için bir USB portu da bulunuyor.

AVONICS VM e-bike, gücünü sokak dostu hızlarla sınırlayan çeşitli sokak modlarıyla da programlandı. Sokak sürüşü için üç farklı düşük hız modu gücü 750 W ile 500 veya 250 W arasında sınırlandırıyor. AVIONICS VM’nin güç modunu kullanarak rüzgar gibi gezebilirsiniz – bu yüzden ‘VM’de’ M ‘ makani Hawaii dilinde rüzgar anlamında geliyor.

Bu tür bir hızın kontrol edilmesi, AVIONICS VM’nin özellikle etkileyici gücüne uyacak doğru lastikler ve frenlerle donatılmak anlamına da geliyor. Hem ön hem de arka tekerleklerde 203 milimetre (8 inç) büyüklüğünde hardy disk frenlerle kaplanması durma eylemini mümkün olduğunca etkili kılıyor. Fren sisteminde bir başka avantaj da, yavaşlamadan yaratılan gücün telafi edilmesi, aküyü şarj etmenize yardımcı olarak sürüş süresini uzatmasıdır. Krom kaplama far, 1.000 lümen ışığıyla gece sürüşüne rehberlik ederken, bisikletin arka lambası 18 COB LED’li bir saklayıcı ile 15 lümene kadar bir çıkış sunuyor.

AVIONICS VM, retro ZigZag lastikleri, çeşitli arazilerde yer alabilen 26 x 3 inç özel lastiklerle her koşulda rahat hareketi için ustalıkla tasarlandı. E-bisiklet su geçirmezdir, böylece endişelenmeden yağmur yağarken yollara çıkabilirsiniz: sadece immobilizer ve arka tekerlek elektrikli blokaj hırsızlık önleme sistemini anahtarınızla devre dışı bırakın ve harekete geçin.

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About the Author: Gunay Demirbag

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