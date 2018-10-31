31 Ekim 2018 20:16

Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünde, İsviçreli saat markası Corum’dan Coin Watch ATA Limited Edition ile Mustafa Kemal ATATÜRK’e sonsuz saygılarını en iyi bildiği yoldan en güzel şekilde sunuyor.

Özellikle 2019’un yükselen trendi olan heritage akımı markaların her zaman daha yaratıcı olduğu koleksiyonları kendi DNA’ları ile yaratımlarına geri dönüş imkânı sağlıyor. Corum için önemli bir saat ailesi olan Heritage, 1955’ten beri tarih ve mirastan ilham alarak ikonik modellerini üretiyor. Yaratılan bu modellerin her biri de tarihin önemli anlarına dokunan veya izler taşıyan tasarımlardan oluşuyor. Bu yıl Şark Saatçilik’in değerli girişimleri sonucunda Türkler için en anlamlı Corum modeli de dünyaya gelmiş oldu. Yaratıcı ve cesur İsviçre markası Corum, Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünde; adı hem Türkiye Cumhuriyeti hem de dünya tarihine altın harflerle yazılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e sonsuz saygılarını sunarak Coin Watch Ata Limited Edition’ı yarattı. Kalıcılık mirasını, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün eşsiz önderliğiyle harmanlayan Corum, 2018 yılına özel beş adetle sınırlı sayıda üretti.

Corum’un en özel koleksiyonlarından Heritage Artisans Coin Watch, ilk olarak 1964 yılında saat tutkunlarıyla buluştu. Coin Watch’ların tasarımı o kadar özgündü ki, kuşaklar boyunca devlet başkanları, siyasetçiler, sanatçılar, tasarımcılar ve saat tutkunları bileklerinde taşıdı. Türk milletinin de değişmez lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ATA Lira ile koleksiyonuna katarak adeta 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilanını kutluyor.

Corum Heritage Artisans Coin Watch Ata Limited Edition, 22 ayar, ATA Lira kadrana sahip. Her bir saatte kullanılan Ata Lira, Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğü tarafından üretiliyor. CO 082 otomatik mekanizması, 42 saatlik güç rezervi sağlıyor ve saatte 4 Hz/28.800 vph salınım yapıyor. Coin Watch ATA Limited Edition, 43 mm çapta ve7,60 mm inceliğinde. Antirefle safir camın altında CORUM yazısı ve logosu bulunuyor. Bu ikonik saatin kasası ve kurma kolu 18 ayar 3N altından ve kurma kolunu 0.17 karatlık bir pırlanta süslüyor. Corum Heritage Artisans Coin Watch ATA Limited Edition, siyah renkteki timsah derisi kayışla birlikte geliyor. Kayışı, 18 ayar 3N altından bir toka ile tamamlanıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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