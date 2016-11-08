ASLI GİBİ: CASO

8 Kasım 2016 17:36

“Her yenilik günlük yaşama pozitif etki etmeli” prensibiyle üretim yapan Alman markası Caso’nun eşsiz teknolojiye sahip saklama dolapları, gerçek tadı yıllar boyunca en iyisinde saklamak isteyenleri bekliyor.

Caso eşsiz tasarımı ve teknolojisi ile herkese içecekleri saklamanın en iyi yolunu işaret ediyor. Alman markası Caso’nun saklama dolapları içeceklerin yıllar boyunca saklanabilmesi için eşsiz bir teknoloji ile üretiliyor. Evinde özel ve şık saklama alanlarıyla fark yaratmak isteyenler için ideal ve şık ürünler sunuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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