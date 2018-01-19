AŞKINIZA ÖZEL ‘RAYMOND WEIL’

19 Ocak 2018 12:19

Raymond Weil’in Freelancer Ladies saat modeli, kadranındaki pırlantalar ile sevdiğiniz kadının kendisini özel hissetmesini sağlıyor.

Pırlantaların ışık oyunlarıyla adeta bir mücevher görünümüne dönüşen Raymond Weil Freelancer Ladies, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde her kadının bileğine benzersiz bir ışıltı katıyor. Kariyer, aile ve sosyal hayatında aktif olan modern kadınlar için tasarlanan saat dinamik bir yaşam tarzına stil katıyor.

İsviçre saat yapımcılığının kusursuz bir örneğini sergileyen Raymond Weil Maestro Skeleton saat modeli 39,5mm özel çelik kasası ve deri kayışı ile tüm erkeklerin 14 Şubat Sevgililer Günü beklentilerini şık detaylarla tamamlıyor. İki safir kristal cam arasında yer alan saatin kasası, hareket halindeki mekanik parçaların mavi çelik saat işaretleri ile uyumunu sergiliyor.

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