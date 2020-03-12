12 Mart 2020 21:38

MARVEL Studios, muhteşem Spider-Man’dan esinlenen HauteHorlogerie saatlerini yaratmak için RJ’yi seçti. Yeni ARRAW Spider-Man Tourbillon RJ tarafından oluşturulan ikinci MARVEL işbirliği saati, Spider-Man’ın ikonik stilini markanın tekniği ile buluşturuyor.150 saat güç rezervi ile10 adet limitli olarak üretildi.

RJ atölyelerinde üretilen kadranın merkezine konumlandırılmış tourbillon, Spider-Man’den ilham aldı. RJ-7000 mekanik elle kurum mekanizması açık kadranını koruyan anti refle bombeli camın arkasından rahatlıkla izlenebiliyor. Kasasının çapı 45 mm, 100 metre su basıncına dayanıklı 5 titanyum kasa arkası saten fırçalıve özel kurma halkasıile Saat ve dakikalar periferik olarak yer alıyor Davul biçiminde örümcek şekilli özel kutusu ile sunuluyor.





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About the Author: Gunay Demirbag

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