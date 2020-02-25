ARNOLD &SON, GECELERE HÜKMEDİYOR

25 Şubat 2020 11:00

Globetrotter Night, kristal bir yarım kürenin üzerinde parlayan şehir ışıkları ile dünya saatlerini kristal bir kubbenin altında sergiliyor. Kadranında yer alan Kuzey Yarım Küre üzerinde ki tüm detaylar ince bir el işçiliğinin ürünü, modelin kalbine can veren ise Arnold & Son’ın kendi üretimleri olan A&S6022 mekanizması.

John Arnold’un 1780’lerde ürettiği deniz kronometreleri, okyanus navigasyonlarının gelişimine devrim niteliğinde katkıda bulunmuştu. Bu önemli ruhla hareket eden Arnold & Son, Globetrotter Night’ı yaratarak tarihi mirasını kartografik özelliklerinde ve dünya zaman göstergesi üzerinde yansıtıyor. Kadranında farklı eşsiz sürprizleri barındıran Globetrotter Night, gecenin takip ettiği günleri, siyah rengi ile karanlıklarda Kuzey Yarımküreyi görkemli biçimde gözler önüne seriyor.

Modelin kadranını koruyan büyük bir safir kristal kubbenin altında yer alan kemer gri ve mavi tonlarında yarım küreyi destekliyor. Ekvatorun kuzeyindeki önemli şehirler, kıtalar, denizler ve ışıklarını gösteriyor. Gezegenin etrafında yerleştirilmiş safir halka, günün 24 saatini gösteriyor. Sabah 6 ile akşam 6 arasında gece saatlerini belirten şeffaf bölümü karartmak için özel metalik bir işlem uygulandı. Yarım küre ve halka birlikte dünyanın bir bölümündeki zamanı ifade ediyor ve zaman kıtalara göre coğrafi olarak okunuyor.

İnce el işçiliği

Globetrotter Night, 45 mm çelik kasa içine alınmış üç boyutlu bir haritanın gerçekçi ve titizlikle yapılmış bir yorumunu sunuyor. Kıtaların ana hatlarını çizmek için yarım küre üzerinde kimyasal gravür kullanıldı. Yükseltilmiş parçalar, siyah-gri bir tonda elde cilalanmadan önce koyu gri bir galvanik işlemden geçirildi, okyanuslar ise gri-mavi renkte lake olarak yapıldı. Son olarak, kuzey yarımküredeki şehir ışıkları da yine el işçiliğinin sonucu olarak gümüş parıltılar olarak yerlerini aldı. Şehir ışıklarını daha etkileyici olarak elde etmek için 950 adet gümüş parçası kullanıldı.

Bölüm halkası dairesel olarak fırçalanarak saten görüntüsü verildi. Çoğunlukla yarım kürenin altına gizlenerek hareket eden ibreler kırmızı lakeli uçlarla parlatıldı ve vurgulandı. Yarım kürenin üzerinde yer alan göz alıcı köprüler, saten görünümü için yuvarlak olarak fırçalandı, elle yivlendirildi, perdahlanmış başları ve oluklu yuvaları olan vidalarla sabitlendi.

Globetrotter Night, A&S6022 kendinden kurum kalibre ile güç buluyor. Tamamen Arnold & Son Manufacture tarafından geliştirilen ve üretilen NAC tipi yüzey işlemlerinin yaygın olarak kullanılması sayesinde karanlık geceyi yansıtan bir tarz kazandı. Köprüler cilalandı ve pahlandı, Côtes de Genève çizgileriyle son dokunuşlar yapıldı ve gri renkli olarak uygulandı. İskeletleştirilmiş salınım ağırlığı, mat düz bir yüzey kullanarak iki tonlu bir görünüm elde etmek için ADLC siyahı ve NAC grisi ile kimyasal olarak oyulup işlem gördü.

Üç aşamalı ayar tepesi

Tüm bu estetik ayrıntıların yanı sıra A&S6022 kalibreyi daha da özel kılan şey üç aşamalı taç sayesinde kolay ayarlanabilir olması. İlk olan mekanizmayı kuruyor, ikincisi yerel saat ibresini saat yönünde veya tersi yönde bir saatlik zıplamalarla ayarlıyor. Üçüncüsü, saat ve dakikaları gezegenin dönüşüne ek olarak düzenliyor. Farklı bir saat dilimine giderken ikinci konum, mahallî zamanı değiştirirken dünya saati ile senkronizasyonunu koruyor.

Globetrotter Night, 45 mm kasa çapına sahip, paslanmaz çelikten üretildi. Bombeli safir camının her iki yüzeyi de ışığı yansıtmayan özelliğe sahip.

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About the Author: Gunay Demirbag

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