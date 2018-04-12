ANNENİZ KADAR KIYMETLİ BİR HEDİYE

12 Nisan 2018 15:17

IWC’nin 150’nci yaşını kutlamak için çıkardığı Jubilee koleksiyonundan Da Vinci Automatic Edition “150 Years” 3 renk alternatifi ile anneler için çok özel bir hediye olmaya aday.

IWC’nin eşsiz modeli Da Vinci Automatic Edition “150 Years” hayatının tüm zamanlarını çocuklarını mutlu etmeye adayan annelere, birlikte geçirilen zamanın kıymetini göstermenin en zarif biçimi. Bu eşsiz hediye hiç şüphesiz Anneler Günü’nün hafızalarda çok farklı bir yer edinmesini sağlayacak.

Da Vinci Automatic Edition “150 Years”, IWC üretimi 82200 kalibreyi barındıran ilk saat. Bu saatin, kırmızı altın kasalı versiyonu (IW358103) 250, paslanmaz çelik kasalı versiyonu ise (IW358101 ve IW358102) 500 adetle limitli olacak.

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