8 Ocak 2019 18:38

Bradley Cooper, Beverly Hills’te düzenlenen 76’ıncı Altın Küre Ödül Töreni’nde taktığı IWC Portugieser Chronograph (IW371482) ile göz doldurdu. Galanın gerçekleştiği Beverly Hilton Hotel’e Irina Shayk ile birlikte gelen Bradley Cooper, gecenin en ilgi gören isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz hafta Palm Spring Uluslararası Film Festivali’nde ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği ‘A Star Is Born’ filmi ile ‘Yılın Yönetmeni’ ödülünü kucaklayan Cooper, başarısı ile yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2018 yılı başından beri IWC ile güçlü bir işbirliği kuran sanatçı, markanın sinema sanatına olan ciddi yatırımlarını sık sık gündeme getiriyor.

Altın Küre’nin IWC ile görülen tek ünlü ismi Bradley Cooper değildi kuşkusuz. TV Mini Dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Darren Criss ve farklı kategorilerden aday olan Jason Bateman, Sterling K. Brown, James Van Der Beek, Sacha Baron Cohen gibi önemli isimler ve ödül takdim eden isimlerden oyuncu Justin Hartley de kırmızı halıda bileklerindeki IWC ile göz kamaştırdılar.

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About the Author: Gunay Demirbag

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