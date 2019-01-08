ALTIN KÜRE ‘NİN İKİ ETKİLEYİCİ İSMİ:  BRADLEY COOPER VE IWC 

8 Ocak 2019 18:38

 

Bradley Cooper, Beverly Hills’te düzenlenen 76’ıncı  Altın Küre Ödül Töreni’nde taktığı IWC Portugieser Chronograph (IW371482) ile göz doldurdu. Galanın gerçekleştiği Beverly Hilton Hotel’e Irina Shayk ile birlikte gelen Bradley Cooper, gecenin en ilgi gören isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz hafta  Palm Spring Uluslararası Film Festivali’nde ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği ‘A Star Is Born’ filmi ile ‘Yılın Yönetmeni’ ödülünü kucaklayan Cooper, başarısı ile yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.   2018 yılı başından beri IWC ile güçlü bir işbirliği kuran sanatçı, markanın sinema sanatına olan ciddi yatırımlarını sık sık gündeme getiriyor.

Altın Küre’nin IWC ile görülen tek ünlü ismi Bradley Cooper değildi kuşkusuz. TV Mini Dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Darren Criss ve farklı kategorilerden aday olan Jason Bateman, Sterling K. Brown, James Van Der Beek, Sacha Baron Cohen gibi önemli isimler ve ödül takdim eden isimlerden oyuncu Justin Hartley de kırmızı halıda bileklerindeki IWC ile göz kamaştırdılar.

IW377713 Pilot’s Watch Chronograph Edition “Antoine De Saint Exupéry”

 Ryan Michelle Bathe  ve Sterling K. Brown 

 Sacha Baron Cohen

IW371482 Portugieser Chronograph 

IW500705 Portugieser Automatic

 

76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS 

John Krasinski 

IW371491 Portugieser Chronograph 

 Jason Bateman 

IW500704 Portugieser Automatic

Darren Criss 

IW356501 – PORTOFINO AUTOMATIC 

 

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