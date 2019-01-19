19 Ocak 2019 00:22

LE CHARDON VAL D’ISERE

Her şeyden uzakta, doğayla baş başa kalıp kendinize ve ruhunuza zaman ayıracak ortamları sunan dağ evleri, Alp’lerde olunca çok daha keyifli hale geliyor. Tonozlu tavanları, basamakla inilen banyoları, açık plan şömineli salonu ile Le Chardon Mountain Lodges klasik bir dağ evinden beklenilen her şeyi karşılıyor. Ayrıca spa küveti ise açık havada karlar içerisinde rahatlamayı isteyenleri bekliyor. Tüm yerel lezzetlerin en iyisi sunuluyor. 1900 metre yükseklikte ve 22 yıl önce ilk açıldığı gibi korunuyor. Yerel taşlardan inşa edilmiş 5 şalenin Sadece 50 met uzakta Solaise ve Bellevarde’ye ulaşan asansörler bulunuyor.

TWENTY26

Morzine merkeze yakın bir konuma sahip, oldukça pastoral bir doku içerisinde yer alıyor. Bir dağ evi mahremiyeti içerisinde lüks otel hizmetinin rahatlığını vaat ediyor. Isıtmalı yüzme havuzu, hamam çağdaş bir dekor içerisinde sunuyor. Tam boy camlarla kaplı oturma odasından Pointe de Nyon‘un ve Morzine‘nin kayak pistlerinin manzarası gözler önüne seriliyor.

CHALET REINE DES PRES

Lüks ve zarif tatil yerlerinden Megève, aktivitesi fazla dağ evlerinden oluşuyor. Damak tadına önem verenler için dünyaca ünlü restorana sahip. Özellikle de son yıllarda daha ideal kayak ortamlarını oluşturmak için tüm teknolojik yenilikleri kullanıyorlar. Ağaçlarla kaplı kayak pistleri daha naturel bir ortamda kaymaya fırsat tanıyor. Merkeze yakın rüstik tarzda dağ evlerini köy hayatına yakın ve tarz içerisinde sunuyor. Lüks spa odası ve modern banyoları da beklenilen tüm rahatlığı sunuyor. Butik otel hizmetini Alpaga Otel’den alıyor ve otelin tüm tesislerinden yararlanma fırsatı sunuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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