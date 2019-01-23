ADRIANA LIMA, CHOPARD’IN YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI

23 Ocak 2019 17:36

Chopard Haute Joaillerie  Magical Setting

Duyguları mücevhere yansıtmakta usta olan Chopard, Haute Joaillerie’in geleneksel dünyasını yeni koleksiyonu olan Magical Setting’e  aktarıyor.  Birbirinden şık kolye ve küpeler  Magical Setting koleksiyonu Adriana Lima tarafından tanıtıldı.

Asil ve klasik mücevherciliğin zirvesinde olan marka, tasarımlarında ışığı en iyi şekilde kullanmayı misyon ediniyorlar.  Kümesel taşlardan oluşan mücevherlerin hepsinin ışığı yansıtma oranı çok yüksek, modern ve cesur bir görünüm sunuyor.

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MÜCEVHER

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