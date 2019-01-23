23 Ocak 2019 17:36

Chopard Haute Joaillerie Magical Setting

Duyguları mücevhere yansıtmakta usta olan Chopard, Haute Joaillerie’in geleneksel dünyasını yeni koleksiyonu olan Magical Setting’e aktarıyor. Birbirinden şık kolye ve küpeler Magical Setting koleksiyonu Adriana Lima tarafından tanıtıldı.

Asil ve klasik mücevherciliğin zirvesinde olan marka, tasarımlarında ışığı en iyi şekilde kullanmayı misyon ediniyorlar. Kümesel taşlardan oluşan mücevherlerin hepsinin ışığı yansıtma oranı çok yüksek, modern ve cesur bir görünüm sunuyor.

Related Posts

About the Author: Gunay Demirbag

« CARTIER, MARIA FELIX’DEN ESİNLENDİ MARKALARIN ÜNLÜ YÜZLERİ »