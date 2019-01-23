ADRIANA LIMA, CHOPARD’IN YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI
Chopard Haute Joaillerie Magical Setting
Duyguları mücevhere yansıtmakta usta olan Chopard, Haute Joaillerie’in geleneksel dünyasını yeni koleksiyonu olan Magical Setting’e aktarıyor. Birbirinden şık kolye ve küpeler Magical Setting koleksiyonu Adriana Lima tarafından tanıtıldı.
Asil ve klasik mücevherciliğin zirvesinde olan marka, tasarımlarında ışığı en iyi şekilde kullanmayı misyon ediniyorlar. Kümesel taşlardan oluşan mücevherlerin hepsinin ışığı yansıtma oranı çok yüksek, modern ve cesur bir görünüm sunuyor.
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