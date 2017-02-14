14 Şubat 2017 16:11

***Adler, Regalia ile kadınlara asalet, cesaret, eşsizlik ve ihtişamı bir arada sunarken, gizemi de avuçlarının içerisine bırakıyor.

Sadece kadınların hüküm sürdüğü krallıklar vardır ; Öyle ki, hiçbir zaman savaş görmemiş, güçlü ve daima galip bir imparatorluktur. Ezelden beri burada hüküm sürenler masalsı bir hazinenin bekçileri olmuşlardır. Hiç çarpışmaya bile gerek duymadan, en zorlu savaşlarda galip gelme gücüne sahiptirler… Güç, büyülü bir güzellikten, asaletten ve cazibeden gelir. Onlar, kadın dünyasının hayranlık duyulan hükümdarlarıdır.

Adler, farklı yüzlere sahip “Regalia” adlı eşsiz parçayla güzellik kavramının altına bir kez daha imzasını atıyor. Kalbinde, pırlantalarla bezeli istisnai bir tanzanit yer alıyor. Derin ve yoğun bir lacivert renge sahip bu değerli taş, dekolte üzerinde istenilen mükemmel yerini bulmak için, inci ve tanzanit şelalesinin üzerinde kayıyor. Arzu edilmesi halinde, bir yüzüğe de dönüşebiliyor. Daha mütevazı bir ruh hali durumunda yerini, yine görkemli bir duruşa sahip bir “pırlantalıya” bırakıyor… Yine farklı, güçlü ve şahsiyetli.

Kadınlığın ihtişamlı krallığında, Regalia otantik bir mücevher şaheseri. Zarafetin gücüyle, dünyanın dört bir yanına prestijini yaymak isteyen bir kraliçe gibi.

Regalia adlı kolye, yüzük ve 2 değiştirilebilir parça, beyaz altın üzerine 81.10 karat bir tanzanit, 819.52 karat tanzanitler, 88 adet inci ve 16.275 karat 766 adet pırlantadan oluşuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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