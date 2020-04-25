A.LANGE&SÖHNE ZEITWERK MINUTE REPEATER

25 Nisan 2020 14:34

Koyu mavi kadranla donatılan sınırlı beyaz altın edisyon

2015’te çıkan ZEITWERK MINUTE REPEATER mekanik zıplayan rakam göstergesi ile ondalık dakika tekrarlayıcıyı bir araya getiren dünyadaki tek saat. Bu komplike saatin – montajı bile yedi ay sürüyor – şimdiye kadar yalnızca platin versiyonu mevcuttu. Piyasaya çıkışından beş yıl sonra 30 örnekle sınırlı üretilen koyu mavi kadranla donatılmış beyaz altın edisyonu beğeniye sunuluyor.

ZEITWERK MINUTE REPEATER klasik komplikasyona getirilen yepyeni bir yorum. Saatin vuruş mekanizması – çeyrek saatlik aralıklar yerine on dakikalık aralıklarda çifte vuruş yaparak ses çıkarıyor – zamanın “dijital” gösterimini ikna edici ve mantıklı bir yöntemle tamamlıyor.

Vuruş mekanizması saat 10 konumundaki tekrarlayıcı düğmesi aktive edildiğinde kadranda gösterilen zamanı sesli olarak bildiriyor. Gördüğünüzü duyuyor, duyduğunuzu görüyorsunuz. Örneğin saat 7.52’de her saat için bir kez olmak üzere sol taraftaki gong çekici pes sesli gonga yedi kez vuruyor. Ardından on dakikalık aralıklar için iki çift ton duyuluyor ve son olarak sağ taraftaki çekiç iki dakika için iki kez gongu vuruyor. Perdahlı gonglar ve siyah perdahlı gong çekiçleri saat tasarımıyla kusursuz bir uyum içinde.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Vuruş mekanizması geliştirilirken Lange mühendisleri zamanın saat halkası ve iki dakika diskiyle gösterildiği zıplayan rakam mekanizmasını temel aldı. Bu konfigürasyon doğrudan mekanik gösterge unsurlarına bağlı salyangoz kamları üzerinde – saatler, on dakikalık aralıklar ve dakikalar için ayrı ayrı – gerçekleşecek vuruş sayılarının denenmesine olanak veriyor. Aynı zamanda genişletilmiş örneklem alanları vuruş mekanizmasının güvenilirliğini artırıyor. Böylece akustik zaman daima gösterilen zamanı ifade ediyor.

SÜRGÜ YERİNE DÜĞME

ZEITWERK MINUTE REPEATER modelinde dakika tekrarlayıcı fonksiyonu emsalsiz bir düğme ile faaliyete geçiyor. Vuruş mekanizması gücünü iki ana yay tamburundan aldığından, ayrı bir yayı germek için dakika tekrarlayıcılarda sık rastlanan sürgüye duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Kasada büyük bir yanal açıklığın olmayışı da akustik bozulmanın önüne geçiyor ve ses kalitesi artıyor. Ve sürgünün tersine düğmeye conta takılabildiğinden ZEITWERK MINUTE REPEATER 3 bara kadar su geçirmiyor.

AHENKLİ SES

Ürün geliştiriciler en iyi ses kalitesine ulaşmak amacıyla kasa, gong çekiçleri, gonglar ve mekanizma mimarisi gibi tüm ilgili parametreleri birbirine uygun hale getirdi. Büyük beyaz altın kasa yankılı, sıcak bir ses çıkarırken sabırla elle akort edilen gonglardan tınlayan notalar tatlı bir ahenkle yayılıyor.

DETAYLARDAKİ İNCELİK

ZEITWERK MINUTE REPEATER işleyişini mükemmel hale getiren bir dizi teknik özelliğiyle göz dolduruyor.

Dakika tekrarlayıcı çalıştığı sırada herhangi bir hareket mekanik karışıklığa yol açabileceğinden tekrarlayıcının çalışma süresi dolana kadar numara disklerinin ilerlemesi durduruluyor. Bu süre 20 saniyeyi bulabiliyor. Tehir işlemi dijital olarak gösterilen zaman ile akustik zamanın daima aynı olmasını garantiliyor.

Aynı nedenden ötürü vuruş mekanizması aktifken taç düğmesi çekilemiyor. Dakika tekrarlayıcı düğmesinin aktivasyonu vuruş mekanizmasını çalıştıran raket dişlisi ile zembereğe bağlı dişli takımının birbirinden ayrılmasına neden oluyor. Bu durum taç düğmesi dahil tüm dişli takımının dakika tekrarlayıcı çalıştığı sırada dönmesini, dolayısıyla gereksiz enerji harcanmasını engelliyor.

Ayrıca güç rezervi yirmi saatin altına düştüğünde vuruş mekanizması aktive edilemiyor. Böylece dakika tekrarlayıcının sadece güç rezervi doluyken çalışması sağlanıyor: Başka bir deyişle ses sekansı tamamlanmadan saatin beklenmedik biçimde durmasının önüne geçiliyor. Güç rezervi göstergesinde 12 saat işareti kırmızı nokta ile gösteriliyor.

ZIPLAYAN RAKAM MEKANİZMASI

ZEITWERK modelleri zıplayan rakam göstergesiyle tasarımda saflığın benzersiz örnekleri. Üç diskten oluşan gösterge modülü zamanın büyük formatlı rakamlarla soldan sağa doğal bir şekilde okunmasını sağlayacak bir tasarımla düzenlendi. Patentli zıplayan rakam mekanizması insan gözünün neredeyse hiç fark edemeyeceği hafif bir kıpırtıyla bir dakikadan diğerine ilerliyor ve saat başlarında rakam disklerinin üçü de aynı anda tam olarak bir artımla ileri atlıyor. Söz konusu ilerleme hareketlerini idare etmek için büyük zembereğin olağanüstü güçlü olması gerekiyor. Ansızın hızlanan disklerin kontrollü biçimde yavaşlatılarak mekanizmaya zarar vermelerini önlemek de bir diğer önemli unsur. Bunun için her ilerleme hareketinden sonra enerjiyi emen mekanik regülatör kullanılıyor.

SABİT GÜÇ EŞAPMANI

ZEITWERK saat ailesindeki tüm modeller gibi ZEITWERK MINUTE REPEATER’da da patentli sabit güç eşapmanı mevcut. Tambur ile balans arasında yer alan sabit güç eşapmanı rakam disklerinin bir dakikalık aralıklarla ilerleyişini düzenleyerek organize etmekten yükümlü. Aynı zamanda saatin dakikliğine de önemli bir katkısı var; zira saatin ne kadar kurulu olduğuna veya enerjiyi tüketen ilerleme işleminin durumuna bakmaksızın balansa makul miktarda güç iletilmesini sağlıyor.

KUSURSUZ İŞÇİLİK

Şirket içinde üretilen, olağanüstü özen ve sabırla elle tamamlanan L043.5 kalibre 771 parçadan oluşuyor. Vidalı altın yüksüklerde 93 değerli taş var. El oyması denge horozunu – tüm Lange saatlerinin simgesi – bütünleyen bir diğer tasarım unsuru da aynı motifin işlendiği maşa çarkı horozu.

EDİSYON 2020

İlk kez 2015’te çıkan ZEITWERK MINUTE REPEATER beş yıl aradan sonra 44.2 milimetre çapındaki beyaz altın kasa ve yine beyaz altın tırnaklı toka ile beğeniye sunuluyor. Som gümüşten koyu mavi kadran rodyumlu Alman gümüşü köprü ile hoş bir tezat yaratıyor. Elde dikilmiş mavi deri kayış saatin zarafetini vurguluyor. 30 örnekle sınırlı bu edisyon sadece 33 A. Lange & Söhne butiğinde satılacak.

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About the Author: Gunay Demirbag

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