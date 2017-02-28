89. OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE GÖZ KAMAŞTIRAN SAAT ve MÜCEVHERLER

28 Şubat 2017 15:11

2017 Oscar ödülleri sahiplerini bulurken hem düzenlenen özel partilerde hem de kırmızı halı üzerinde birbirinden değerli mücevher ve zaman parçaları ünlülerin güzelliklerini tamamladı.

CHARLIZE THERON, CHOPARD küpeleri tercih etti

EMMA STONE, Tiffany &Co.

NICOLE KIDMAN Harry Winston

JESICA BIEL, Tiffany & Co gerdanlığıyla

MAHERSHALA ALİ, IWC Da Vinci Kronograf Laureus

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About the Author: Gunay Demirbag

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