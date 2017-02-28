89. OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE GÖZ KAMAŞTIRAN SAAT ve MÜCEVHERLER

28 Şubat 2017 15:11

2017  Oscar ödülleri sahiplerini bulurken  hem düzenlenen özel partilerde hem de kırmızı halı üzerinde birbirinden değerli mücevher ve zaman parçaları ünlülerin güzelliklerini tamamladı.

 

 

CHARLIZE THERON, CHOPARD  küpeleri tercih etti

 

 EMMA STONE, Tiffany &Co.

NICOLE KIDMAN Harry Winston

JESICA BIEL, Tiffany & Co gerdanlığıyla

 

 

MAHERSHALA ALİ, IWC Da Vinci Kronograf  Laureus

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