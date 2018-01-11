60 YIL ARADAN SONRA… OMEGA RAILMASTER

11 Ocak 2018 13:59

Omega, 60 yıl aradan sonra, orijinalinden 15 kat daha dayanıklı yeni Railmaster modelini üretti. Endüstrinin en yüksek standartlarında sertifikalandırılmış ve 15,000 gauss manyetiğe dayanabilen yeni Railmaster modeli, bir önceki modelin üstün anti-manyetik özelliklerini mükemmel bir şekilde günümüze taşıyor.

1957 yılında, İsviçreli saat markası Omega ilk Railmaster modelini piyasaya sürmüştü. Bugün, tam 60 yıl sonra, bu saat muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Yeni Railmaster, orijinali ile aynı sade ve zarif tasarım özelliklerini taşırken, bunun yanında tarzında yapılan yepyeni güncellemelere ve mekanik mekanizmanın en iyisine sahip.

Adından da anlaşıldığı gibi, ilk Omega Railmaster, demiryolu personeli ve elektriksel alanların yakınında çalışan herkes için geliştirilmişti. İçindeki bir koruma kasası ile muhafaza edilen saat, 1,000 gauss değerine kadar olan manyetik alanlara dirençli idi. Bu da saatin kullanıcısına, zaman konusunda güvenilir bir hassasiyet garanti ediyordu. Karşılaştırma yaparsak, o zamanın anti-manyetik saatlerinin birçoğu, sadece 60 gauss civarında bir koruma sağlıyordu.

Günümüzde, Omega anti-manyetik inovasyonda halen endüstrinin önde gelen isimlerinden biri olarak yer alıyor. Yeni Omega Railmaster’ın sahip olduğu Master Chronometer Calibre 8806 sayesinde ise, bugün orijinalinden 15 kat daha dayanıklı. İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü (METAS) tarafından, endüstrinin en yüksek standartlarında sertifikalandırılmış ve 15,000 gauss manyetiğe dayanabilen bu yeni Railmaster modeli, bir önceki modelin üstün anti-manyetik özelliklerini mükemmel bir şekilde günümüze taşıyor.

Railmaster’ın yenilikleri sadece mekanizması ile sınırlı değil. Dikey olarak fırçalanmış yeni gri kadranı insanı hemen cezbederken, tamamı Super-LumiNova ile kaplı “vintage” göstergeleri de dikkat çekiyor. Kadranı demiryolu şeklindeki bir dakika hattına, Omega’nın “crosshair” – artı şeklindeki hassasiyet sembolüne ve modele klasik bir dokunuş getiren bej “Railmaster” göstergesine sahip. Ve son olarak baton tarzındaki akrep-yelkovanı, demiryollarını anımsatan “lolipop” orta saniye ibresi ile tamamlanıyor.

Modelin 40 mm fırçalanmış simetrik kasası, paslanmaz çelikten üretildi. Dalgalı kenarlara sahip kasa arkasında ise, harflerin dik kalmasını sağlayan bir NAIAD LOCK (Su Perisi Şeklindeki Kilit) tasarımı (patent bekleniyor) bulunuyor. 15 bar (150m /500ft) değerine kadar suya dayanıklı kapalı kasa arkası ayrıca, ünlü Seahorse (Denizatı) madalyonuna sahip.

Saatin kullanıcıları Railmaster’larını tam fırçalanmış paslanmaz çelik kayış veya kahverengi deri NATO kayış olarak almayı tercih edebilir. Omega Railmaster’ın ikinci bir versiyonu da aynı tasarıma sahip siyah kadran ile meraklılarını bekliyor.

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