45. İSTANBUL JEWELRY SHOW BULUŞMASI

13 Ekim 2017 14:04

Dünyanın 5. büyük uluslararası mücevher fuarı Istanbul Jewelry Show, mücevher sektörü temsilcilerini 45. kez bir araya getirdi. 12 Ekim 2017 Perşembe günü CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi’nde başlayan Istanbul Jewelry Show, 15 Ekim 2017 Pazar akşamı sona erecek.

Dünyanın en büyük 5. ve Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show, 32 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından 45. kez kapılarını açtı. 12 Ekim 2017 Perşembe günü CNR Expo’da başlayan Istanbul Jewelry Show 15 Ekim 2017 Pazar akşamına kadar açık kalacak.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800’ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alıyor. Katılımcılar fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 85’i aşkın ülkeden 19.000’den fazla sektör profesyonelinin beğenisine sunuyor.

UBM Rotaforte Murahhas Azası Şermin Cengiz: “Türkiye’ye yakışan bir fuar olacak”

UBM Rotaforte Murahhas Azası Şermin Cengiz: “Ülkemiz dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında ve dünya mücevherat otoriteleri tarafından İtalya’ya rakip olarak gösteriliyor. 1992 yılında 2,8 milyon dolar olan Türk altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatı, 2016 yılında toplam 3,68 milyar dolara ulaştı. Fason üretimden çıkıp tasarım ürünlerle dünyada söz sahibi olunan bu dönemde, Türk markaları, aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için ‘Made in Turkey’ markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Sektörün bu gelişimine paralel olarak da, Istanbul Jewelry Show sektöre olan katkısını her geçen yıl arttırmayı başardı. Fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla Türkiye mücevher ihracatının %80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

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