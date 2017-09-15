360 DERECELİK KAMERAYLA ÇEKİLEN İLK DEFİLE: GIOVANE GENTILE

15 Eylül 2017 14:40

Mercedes-Benz sponsorluğunda bu sene 10’uncusu düzenlenen moda haftasında erkek modasının yeni trendi Giovane Gentile de yer aldı. 13 Eylül tarihinde İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunun sunulduğu etkinlik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde modaseverlerle buluştu. Türkiye’de 360 derece kamerayla çekilen ilk defile olma özelliğini taşıyan Giovane Gentile kreasyonu, izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Türkiye’de 30 mağazasının yanı sıra, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’da birçok konsept mağazaya sahip Giovane Gentile, kendine özgü tasarımlarını dünya ile buluşturmaya devam ediyor. Giovane Gentile Limited Edition ve Giovane G. Designers olarak iki farklı konsepti yansıtan Giovane Gentile, doğallığın ve teknolojinin birleştiği tasarımlarıyla Mercedes-Benz Fashion Week’te göz kamaştırdı. 4 ayda hazırlanan 1250 opsiyonlu koleksiyonun içinden, 45 parçadan oluşan kombinlerin tasarımcılığını Deniz Şenoğlu üstlendi. Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı defilede, ünlü manken Halit Erman Ersoy da yer aldı.

Haftanın her gününü ayrı ayrı yorumlayan Giovane Gentile, stil sahibi erkeklerin hayatında ihtiyacı olan her detayın düşünüldüğü yenilikçi life style koleksiyonunu oluşturdu. Günlük, şık ve yoğun iş temposuna uyumlu rahat kıyafetler maskülen bir çizgiyle moda takipçilerinin beğenisine sunuldu. Geçmiş deneyimlerin üzerine inşa edilen kreasyonlarda, ekose desenli ceket ve takımlar öne çıkan parçalardan. Koleksiyonda kullanılan kumaşların katma değeri yüksek, doğal, fonksiyonel ve özellikli olmasına özen gösterildi. NoW-Water Repellent takım elbise kumaşlarının su itici özelliği ile gün içerisinde yaşanabilecek küçük kazaları da önemsiz hale getiriyor.

Kırışmayan Business Gömlekler

Seyahatler için tasarlanan bussines gömlekler Liquid Ammonia özelliği ile esnek, kolay yıkanabilir ve kırışmayan dokusuyla hem rahatlık hem de işlevsellik sağlıyor. Limited Edition kategorisindeki takım elbiselerde kullanılan yeni nesil kumaşlardan ‘’Estrato’’ serisi, dokuma esnasındaki özel işlemler sayesinde doğal esneklik kazanması ile ön plana çıkıyor. 17 micron elyaflarla oluşan “High performance” serisi takım elbiseler rahatlığın yanında hafifliğin konforunu sağlamakta. Dört özelliği bir arada bulunduran kumaşlardan üretilen blazer ceketler su itici, natural stretch, çift büküm ve kırışmama özelliğine sahip.

Elektrik Mavisi, Karides Kırmızısı…

Daha fazla şehirli olmanın göstergesi şıklık için özel dokunmuş kumaşlara, ergonomik kalıplar eşlik ediyor. Ofis şıklığının çeşitliliğini tamamen centilmen erkek üzerine kurgulanması ve cesur renklere eşlik eden hacimli formlar, ipeksi tuşeler adeta lüks yaşamın etkilerini sergiliyor. Koleksiyonun renk paletinde maskülen renklerle birlikte toprak tonlarına kuru yosun yeşili, elektrik mavisi ve karides kırmızısı eklenerek geçişken bir palet oluşturuldu. Bütün bu özellikleri içerisinde barındıran 2018 S/S koleksiyonu, yeniliği rahatlığı, fonksiyonelliği aynı zamanda lüksü aramanın sonucunda ortaya çıkıyor.

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