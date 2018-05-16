25. YILA ÖZEL PIRLANTALI DE GRISOGONO

16 Mayıs 2018 17:12

De Grisogono, Allegra 25 koleksiyonu ile 25. yıl dönümünü kutluyor. Marka, mücevher ustalığını saat ile büyük bir zarafet içerisinde bir araya getiriyor. 41.7 mm’lik kasayı altın bir fiyonk sarıyor. 18k pembe altın veya beyaz altın olarak seçenekli sunuluyor; tam set pırlantalı olan versiyonunu da kaçırmak istemeyebilirsiniz. 5 modelin her birinden 25’er adet üretildi. Quartz mekanizması ile hayat buluyor. Köpek balığı derisi kayışına pembe veya beyaz altın toka uygulanmış.

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