24 ZAMAN DİLİMLİ YENİ POLARIS MODELİ

22 Mayıs 2018 16:24

Jaeger-LeCoultre, ilk kez 2018 SIHH fuarında tanıttığı Polaris koleksiyonuna 250 adet limitli yeni bir model ekledi: Polaris Geographic WT.

Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonunun tanıtılmasından sadece birkaç ay sonra seriye yeni bir model ekleniyor: 250 adetle limitli üretilen ve sadece Jaeger-LeCoultre butiklerinde satışa sunulan Polaris Geographic WT. Tasarımın ilham kaynağı Grande Maison’un ikonik modellerinden biri olan 1968 tarihli Memovox Polaris. Tamamen yeniden tasarlanan hatları günlük kullanımda sportif bir hava ve kozmopolit bir görünüm sunarken, özgün modelin iddialı, cüretkar ruhunu korumaya devam ediyor. 42 mm’lik kasada yer alan otomatik kurmalı Jaeger-LeCoultre üretimi Kalibre 936A/1 ise koleksiyona yeni bir fonksiyon ekliyor: Hem gezginler hem de hayatı dolu dolu yaşayanlar için ideal olan “Geographic”.

Polaris Geographic WT (“World Time”) 24 zaman dilimini kolayca okumanızı sağlayan, saat 10 konumundaki kurma tepesi ile ayarlanan göstergesiyle sizi dünyayı keşfetmeye davet ediyor. Mevsimlere bağlı olarak yaz saati uygulamasına geçen şehirlerde bu bir saatlik zaman farkı beyaz bir yıldız işaretiyle gösteriliyor.

Zarif ve teknik bir kadran

Kadran tasarımı Jaeger-LeCoultre Polaris renklerinin ittifakını vurguluyor; usulca siyaha dönen bir mavi – bu koleksiyonun alametifarikası. Dumanlı mavi kadran Polaris Geographic WT modeline muhteşem bir derinlik duygusu veriyor. Kadran dekorasyonunda üç ayrı unsur göze çarpıyor: Şehir diski için opalin arka plan; saat 2 konumunda takvimi, 6 konumunda ikinci zaman dilimini ve 10 konumunda güç rezervi göstergesini barındıran güneş ışını deseniyle süslü alt kadran; grenleme yöntemiyle finisajlanan kasa arkası.

Siyah ve beyaz renkli iki bölümden oluşan gündüz/gece diski hemen göze çarpıyor ve hem bulunduğunuz şehirde hem de seçilen ikinci zaman diliminde gündüz mü yoksa gece mi olduğunu gösteriyor. Diskteki göz alıcı detaylardan bir diğeri de, gündüzü belirten küçük güneş (beyaz zemin üzerinde siyah indekslerle) ile geceyi belirten minik yarım ay (siyah zemin üzerine beyaz indekslerle).

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