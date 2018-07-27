2018’İN EN İDDİALI SAATLERİ YARIŞIYOR: GPHG 2018

27 Temmuz 2018 16:18

Dünyanın en büyük saat yarışması olan GPHG, Grand Prix d’Horlogerie Geneve, yeni kategorisi Meydan Okuyan Saatler’e katılan küçük saat firmalarından aldığı enerji ile katılımcı sayısını arttırdı.

195 model ve 106 saat markası, 18. GHPG (Grand Prix d’Horlogerie Geneve) 2018’de mücadele etmek için yerlerini aldı. Daha önce de dergimizde paylaştığımız gibi GPHG’nin yöneticisi değişti ve koltuğa Raymond Loretan oturdu. Loretan, ilk icraat olarak kendinden beklenileni yaptı ve yarışmaya 4000 CHF altı saatlerin yer alabileceği Meydan Okuyan Saatler kategorisini ekledi. Geçen yıla göre katılımın 181’den 195’e çıkması ile yeni markaların daha da cesaretlenip yarışmaya hareket getirdiği düşünülüyor. Adı az duyulan markaların katılımındaki yoğunluk bu yılın en dikkat çeken özelliği. Yarışmaya hak kazanan modellerden yeni markalara öncelik tanıyarak her kategoriden üçer saat modelini sayfalarımıza taşıdık.

1 Eylül 2018’de gazeteci, saat yapımcısı, sanatçıdan oluşan 31 kişilik GPHG jürisi yeniden toplanacak ve 12 kategoriden ön elemeyi geçen 6’şar saati seçecek. Kazananlar ise, büyük ödül olan Altın İbre’ye layık görülen model ile birlikte 9 Kasım’da belli olacak.

KADIN SAATİ KATEGORİSİ

ARTYA – SON OF SEA (1 adet limitli)

KASA: Çelik, 44 x 12 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 42 saat

FİYATI: 22,700 CHF

BIJOUMONTRE – IRIS

KASA: Çelik, 38 x 7.95 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Quartz

FİYATI: 4,456 CHF

LE RHÖNE – HEDONIA GRANDE PHASE DE LUNE

KASA: Pembe altın, 37 x 37 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 42 saat

FİYATI: 42,900 CHF

ERKEK SAATİ KATEGORİSİ

FIONA KRÜGER TIMEPIECES – MECHANICAL ENTROPY

KASA: Titanyum, 40 x 48 mm

BİLEZİK: Kanvas

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 50 saat

FİYATI: 28,620 CHF

SCHWARZ ETIENNE – ROSWELL 08

KASA: Çelik, 45 x 6.3 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 86 saat

FİYATI: 15,400 CHF

KRONOGRAFLI SAAT KATEGORİSİ

SINGER – TRACK1 HONG KONG EDITION

KASA: Seramik, 43 x 49.20 mm

BİLEZİK: Kanvas

SU GEÇİRMEZLİK: 100 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 60 saat

FİYATI: 47,927 CHF

GVCHIANI – MASTERBLOCK

KASA: Titanyum, 49 x 50 metre

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 48 saat

FİYATI: 16,500 CHF

GRECO GENEVE – RACER TIME

KASA: Titanyum, 53 x 46 mm

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 30 metre

FİYATI: 8,990 CHF

KRONOMETRİ KATEGORİSİ

D.CANDAUX – HALF HUNTER (8 adet limitli)

KASA: Titanyum, 43 x 12.65 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 55 saat

FİYATI: 235,000 CHF

MECCANICHE VELOCI – QUATTROVALVOLE TOURBILLON (88 adet limitli)

KASA: Pembe altın, 49 x 12.7 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 36 saat

FİYATI: 75,000 CHF

TANZEHUA – DI-AXIAL ESCAPEMENT ( 2 adet limitli)

KASA: Çelik, 46 x 15 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 24 saat

FİYATI: 30,834 CHF

KADIN MEKANİK SAAT KATEGORİSİ

BEAUREGARD – DAHLIA C1 (1 adet limitli)

KASA: Gri altın, 38.8 x 15.05 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 72 saat

FİYATI: 240,000 CHF

GIBERG – OLORA (25 adet limitli)

KASA: Beyaz altın – seramik, 40,5 x 7.75 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 m

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ:72 saat

FİYATI: 148,500 CHF

LUDOVIC BALLOUARD – PINK HOURS ( 12 adet limitli)

KASA: Kırmızı altın, 41 x 11 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 40 saat

FİYATI: 91,545 CHF

ERKEK KOMPLİKASYON SAAT KATEGORİSİ

PHENOMEN – AXIOM (60 adet limitli)

KASA: Titanyum, 42 x 47 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Elle kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 100 saat

FİYATI: 72,000 CHF

LE RHÖNE – HEDONIA JMT

KASA: Pembe altın, 41 x 47 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 100 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 40 saat

FİYATI: 31,800 CHF

KRAYON – EVERYWHERE HORIZON ( 1 adet limitli)

KASA: Beyaz ve gri altın, 43 x 11,7 mm

KAYIŞ: Deri

SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre

MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik

GÜÇ REZERVİ: 80 saat

FİYATI: 775,000 CHF

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