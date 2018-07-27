2018’İN EN İDDİALI SAATLERİ YARIŞIYOR: GPHG 2018
Dünyanın en büyük saat yarışması olan GPHG, Grand Prix d’Horlogerie Geneve, yeni kategorisi Meydan Okuyan Saatler’e katılan küçük saat firmalarından aldığı enerji ile katılımcı sayısını arttırdı.
195 model ve 106 saat markası, 18. GHPG (Grand Prix d’Horlogerie Geneve) 2018’de mücadele etmek için yerlerini aldı. Daha önce de dergimizde paylaştığımız gibi GPHG’nin yöneticisi değişti ve koltuğa Raymond Loretan oturdu. Loretan, ilk icraat olarak kendinden beklenileni yaptı ve yarışmaya 4000 CHF altı saatlerin yer alabileceği Meydan Okuyan Saatler kategorisini ekledi. Geçen yıla göre katılımın 181’den 195’e çıkması ile yeni markaların daha da cesaretlenip yarışmaya hareket getirdiği düşünülüyor. Adı az duyulan markaların katılımındaki yoğunluk bu yılın en dikkat çeken özelliği. Yarışmaya hak kazanan modellerden yeni markalara öncelik tanıyarak her kategoriden üçer saat modelini sayfalarımıza taşıdık.
1 Eylül 2018’de gazeteci, saat yapımcısı, sanatçıdan oluşan 31 kişilik GPHG jürisi yeniden toplanacak ve 12 kategoriden ön elemeyi geçen 6’şar saati seçecek. Kazananlar ise, büyük ödül olan Altın İbre’ye layık görülen model ile birlikte 9 Kasım’da belli olacak.
KADIN SAATİ KATEGORİSİ
ARTYA – SON OF SEA (1 adet limitli)
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 42 saat
FİYATI: 22,700 CHF
BIJOUMONTRE – IRIS
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Quartz
FİYATI: 4,456 CHF
LE RHÖNE – HEDONIA GRANDE PHASE DE LUNE
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 42 saat
FİYATI: 42,900 CHF
ERKEK SAATİ KATEGORİSİ
FIONA KRÜGER TIMEPIECES – MECHANICAL ENTROPY
BİLEZİK: Kanvas
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 50 saat
FİYATI: 28,620 CHF
SCHWARZ ETIENNE – ROSWELL 08
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 86 saat
FİYATI: 15,400 CHF
KRONOGRAFLI SAAT KATEGORİSİ
SINGER – TRACK1 HONG KONG EDITION
BİLEZİK: Kanvas
SU GEÇİRMEZLİK: 100 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 60 saat
FİYATI: 47,927 CHF
GVCHIANI – MASTERBLOCK
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 48 saat
FİYATI: 16,500 CHF
GRECO GENEVE – RACER TIME
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 30 metre
FİYATI: 8,990 CHF
KRONOMETRİ KATEGORİSİ
D.CANDAUX – HALF HUNTER (8 adet limitli)
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 55 saat
FİYATI: 235,000 CHF
MECCANICHE VELOCI – QUATTROVALVOLE TOURBILLON (88 adet limitli)
KASA: Pembe altın, 49 x 12.7 mm
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 36 saat
FİYATI: 75,000 CHF
TANZEHUA – DI-AXIAL ESCAPEMENT ( 2 adet limitli)
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 24 saat
FİYATI: 30,834 CHF
KADIN MEKANİK SAAT KATEGORİSİ
BEAUREGARD – DAHLIA C1 (1 adet limitli)
KASA: Gri altın, 38.8 x 15.05 mm
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 50 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 72 saat
FİYATI: 240,000 CHF
GIBERG – OLORA (25 adet limitli)
KASA: Beyaz altın – seramik, 40,5 x 7.75 mm
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 m
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ:72 saat
FİYATI: 148,500 CHF
LUDOVIC BALLOUARD – PINK HOURS ( 12 adet limitli)
KASA: Kırmızı altın, 41 x 11 mm
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 40 saat
FİYATI: 91,545 CHF
ERKEK KOMPLİKASYON SAAT KATEGORİSİ
PHENOMEN – AXIOM (60 adet limitli)
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Elle kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 100 saat
FİYATI: 72,000 CHF
LE RHÖNE – HEDONIA JMT
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 100 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 40 saat
FİYATI: 31,800 CHF
KRAYON – EVERYWHERE HORIZON ( 1 adet limitli)
KASA: Beyaz ve gri altın, 43 x 11,7 mm
KAYIŞ: Deri
SU GEÇİRMEZLİK: 30 metre
MEKANİZMA: Kendinden kurum mekanik
GÜÇ REZERVİ: 80 saat
FİYATI: 775,000 CHF
Yazıyı paylaş "2018’İN EN İDDİALI SAATLERİ YARIŞIYOR: GPHG 2018"
Related Posts
« ASFALTLARIN YENİ EFENDİSİ ASTON MARTIN ‘DBS SUPERLEGGERA’ LVMH GRUP, İLK 6 AYIN KĂRINI AÇIKLADI »