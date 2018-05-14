“2018’DE AIKON MODELLERİMİZİ ÖNE ÇIKARACAĞIZ.”

14 Mayıs 2018 18:19

Maurice Lacroix, Aikon Automatic versiyonları ile Baselworld 2018’de büyük ses getirdi. Her zaman maskülen duruşu tercih eden markanın Yönetim Direktörü Stéphane Waser ile her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek yenilikleri konuştuk.

Sizin için Maurice Lacroix’nın anlamı nedir?

Öncelikle, Maurice Lacroix’da çalışmaktan çok mutluyum, çünkü yaptığımız işin her aşamasından zevk alıyorum. Gerçekten geleneksellik ve saat mirası içerisinde yer alıyorsunuz. Markanın iletişim konusunda etkili ve ayrıcalıklı bir stratejisi var. Ayrıca yeni bir model yaratılırken her aşamasında yer almayı seviyorum.

Maurice Lacroix için 2017 yılı nasıl geçti, hedeflerinize erişebildiniz mi?

2017 yılını değerlendirecek olursam, bizim için tüm dünyada durağan geçti. Düşüş olduğunu söyleyemem ama gerçekten durgun bir dönem geçirdik. Diğer bir yandan, dış ticaret alanında da her şey tüm firmalar için oldukça aynı durağanlıktaydı. Perakendeci ve tedarikçi ağımızla ilgili olarak güzel şeyler de oldu tabii ki. Fakat bunları baz alarak “muhteşem bir yılı geride bıraktık” dedirtebilecek bir gelişme olmadı maalesef. Tabii ki bu durum, dünya ekonomisi ve politikaları ile ilgili.

İş yaptığınız ülkeler arasında hangilerinde daha iyi sonuçlar elde ettiniz?

Geçen yıl en iyi olduğumuz marketlerden biri Rusya’ydı. Rusya’da gerçekten çok güçlüyüz. Türkiye’de ve Amerika’da da güzel bir yıl geçirdik. Amerika’da yeni bir takım oluşturduk, yeniden büyüdük. Bunda Amerika ekonomisinin pozitif tırmanışının etkisi elbette ki büyük. Asya’da ise umutlu olduğumuz yerler var ancak buralarda güçlü olabilmek için henüz çok erken, biraz zamana ihtiyacımız olacak.

Baselworld 2018 sizin için nasıl geçti?

Baselworld 2018 bizim için oldukça verimli geçti. Yeni modellerimizi sunduk ve ziyaretçilerimizden olumlu enerjiler aldık. İyi ilişkiler bizim için çok önemli ve burada tanıştığımız her yeni kişi bize bir şeyler katıyor.

2018 yılı için Baselworld’de Aikon modellerinizi ön plana çıkardınız. Koleksiyondan bahseder misiniz?

Aikon koleksiyonu ile çağdaş tasarımlara sahip, ayrıcalıklı 3 model sunuluyor: Aikon Ladies, Gents ve Aikon Chronograph (44mm). Bu yıl erkek saatlerimizdeki büyük tanıtımımızı Aikon Otomatik ile yaptık. İki yıl önce Aikon Quartz’ı tanıtmıştık. Aikon Quartz modelinden esinlenerek tasarlanan Aikon Automatic, güçlü kadran tasarımı ile daha keskin ve maskülen bir stile sahip. 42 mm çapında ve 200 metreye kadar su basıncına dayanıklı kasası ile Aikon Automatic, tamamen çelikten yapılan gövdesiyle ön plana çıkıyor. Çizilmeye dayanıklı safir kristal bir cama sahip olan modelimiz, çelik kasasına ek olarak üç farklı kadran rengi alternatifiyle de ikonik Aikon’a benzersiz bir tasarım getirdi; mavi, gümüş ve antrasit gri.

1991-2003 yıllarında ilk lansmanını gerçekleştirdikten sonra bu süre içerisinde yatırımlarımıza devam ettik, modellerimizi geliştirdik. Daha etkili ve modern bir hale getirdik. Yeni tasarımımız herkes tarafından beğeni gördü. Quartz’da amblematik bir koleksiyonumuz yoktu, bu nedenle ihtiyaç duyuyorduk. Maurice Lacroix özel, yüksek kaliteli bir quartza sahip. Orta Doğu, hatta Avrupa’dan bile talep geliyor.

Peki, kadınlar için özel üretimleriniz oldu mu?

Kadın konusunda çok güzel portfolyomuz var. Fiaba, Eliros, Aikon koleksiyonlarımızı kadınlara yönelik olarak hazırladık. Kadranda yenilikler yarattık, daha hareketli tasarımlar var. Aikon modellerinde mavi ve altının güzelliğini kullandık. Hem Aikon hem de Eliros’da daha farklı komplikasyonlar olarak ay fazı uygulamaları var.

Bu yıl için beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?

2018’de ürün tanıtımlarımıza ve Aikon modelimize odaklanacağız. Bu yıl modellerimizi daha ulaşılabilir fiyatlar ile sunuyoruz. 1500-1600 CHF otomatik, 2600 CHF kronograf fiyatları ile 20-40 yaş aralığındaki genç jenerasyonu da hedefliyoruz. Onların neler istediğine ve bunun için onlarla nasıl iletişime geçeceğimize, tanıtımları kendilerine nasıl ulaştırabileceğimize odaklanıyoruz.

Farklı olmaya önem veriyoruz. Örneğin; yılın ilk bölümünde, 3 kıta 4 şehirde “#chaseyourwatch” etiketi ile internet üzerinden online (Facebook-Instagram) bir hazine avı aktivitemiz oldu. Buna göre, katılımcılar içinde Baselworld için bir bilet ve saat olan kutu bulacaklardı.

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