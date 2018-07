2018 KÖPEK YILI’NA ÖZEL ÜRETİLMİŞ SAATLER

5 Temmuz 2018 14:53

Geleneksel Çin Takvimi’ne göre bu yıl 16 Şubat’ta Horoz yılını arkamızda bırakarak yeni bir yıla başlangıç yaptık: Köpek Yılı. Birbirinden değerli saat yapımevlerinin Çin Zodyağı’nın etkileyici geleneğinden yola çıkarak hazırladıkları, Köpek Yılı’na özel kadranlarda yarattıkları hazine değerindeki çalışmalar görülmeye değer…

Zaman sizce de çok hızlı geçmiyor mu? 2018 yılı tüm umut ve güzelliği ile geldi. Güzel dilek ve temennilerle kutladığımız 2018’in ilk yarını neredeyse geride bıraktık bile. Ancak aynı durum Çin için biraz daha farklı. Nitekim Çinliler hem Ay hem de Güneş takvimini kullandıkları için şubat ayında bir başka ‘yeni yıl’ heyecanı yaşadılar. 12 hayvanlı Çin Takvimi’ne göre her yıl bir hayvana denk geliyor ve her birinin ayrı karakteristik özellikleri bulunuyor. Çin Zodyağı’nda 12 yıl sırasıyla; fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz ile sembolize ediliyor.

2017’nin sona ermesiyle Horoz yılını geriden bırakan Çinliler, 2018’i şubat ayında Köpek yılı olarak kutladılar. Köpek, sadık kalmayı ve güveni simgeliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lüks saat üreticileri, Çin Zodyağı’nın etkileyici geleneğinden yola çıkarak, Çin yeni yılını kutlamak için birbirinden özel “Köpek Yılı” temalı yeni modellerini saatseverlerin beğenisine sundular. Lüks saat yapımevlerinin usta zanaatkarları, Çin ve Batı kültürünü sentezledikleri kadranlarda, Çinlilerce saygı gören sembollere yer verdiler. Köpek Yılı’na özel tasarladıkları kadranlar ile adeta sanatsal şovlarını sergiliyorlar. Jaquet Droz, Ulysse Nardin, Chopard, Vacheron Constantin, Officine Panerai, Breguet, Graham ve Blancpain gibi güçlü markalar, muhteşem el işçiliği sanatlarını saatlerine taşıyarak sınırlı sayıdaki üretimleri ile Köpek Yılı’nı onurlandırıyorlar.

BREGUET Classique 7145

Breguet, Çin yeni yılının anısına 8 adet ile sınırlı çok özel bir model hazırladı. Otomatik mekanizması, 45 saatlik güç rezervi sunuyor. Tamamen elle hazırlanmış guilloche desenli kadranın merkezinde, chow-chow köpeği yer alıyor. Kadranın yaratılması, uzun ve hassas bir çalışma gerektiriyordu. 40 mm’lik beyaz altın kasalı saatin ön ve arka yüzü safir cam ile korunuyor.

VACHERON CONSTANTIN Metiers D’Art

Köpek Yılı’na ithafen tasarlanan yeni model, platin ve 18k pembe altın olmak üzere iki farklı versiyonda sunuluyor. Modeller, 40mm x 12.7mm boyutlarında tasarlanmış kasalar içerisinde geliyor. Her iki yüzünde de yansıma önleyici kaplamaya sahip çizilmeye dayanıklı safir kristal camların yer aldığı kasaların kenar kısmında, saatin takvim fonksiyonlarını kontrol eden buton bulunuyor.

Kasa malzemesine göre platin veya pembe altın olarak hazırlanan kabartma köpek figürü, direkt olarak metal zemin üzerine işlenerek oluşturuluyor. Figürün üç boyutlu görüntüsünü sağlayabilmek için farklı seviyelerde rölyef ve renklendirmelerden faydalanılıyor. Köpek figürünü çevreleyen zemin ise, Grand Feu tekniği kullanılarak mineden üretiliyor.

Modelin saat, dakika, gün ve tarih fonksiyonları kadranın dört ayrı noktasına yerleştirilmiş pencerelerden okunabiliyor. Saat ve dakika göstergeleri kayarak ilerlerken, gün ve tarih fonksiyonları ise Jumping Type olarak değişiyor. Otomatik kurgulu tasarlanan mekanizması, tam kurulumda 40 saatlik güç rezervi sunuyor ve arka kapakta yer alan safir kristal cam bölmeden izlenebiliyor. Her iki model de sadece 12 adet ile sınırlı üretiliyor ve yalnızca Vacheron Constantin butiklerinde satışa sunuluyor.

BLANCPAIN Traditional Chinese Calendar

2018 Köpek Yılı’nı kutlayan markalar arasında Blancpain zarif bir modeli ile katıldı. Blancpain bu yıla özel, geleneksel Çin Takvimi ile donatılmış, sınırlı sayıda üretim bir platin kasa kol saati sunuyor. Beyaz kadran üzerinde Köpek Yılı’na ithafen saat 12 yönünde köpek sembolü yer alıyor. Kadran tasarımı ile Çin Takvimi’ne özgü bir model olduğunu doğrudan belli eden saat, otomatik mekanizma ve 7 günlük bir güç rezervine sahip. 50 adet ile sınırlı üretilen modelin kırmızı altın versiyonu da mevcut.

JAQUET DROZ Petite Heure Minute Dog – Petite Heure Minute Relief Dog

Jaquet Droz, Çinlilerin yeni yılına özel olarak ürettiği Petite Heure Minute Dog ve Petite Heure Minute Relief Dog modelleri ile sanat ve teknoloji kombinasyonu sunuyor. Ateliers d’Art koleksiyonuna yapılan bu yeni eklemeler, antik Çin sanatlarından ilham alarak dekoratif detaylarla Çin Takvimi’ndeki ‘köpeği’ tasvir ediyor. Kadranında doğa güzelliklerinin yansıtıldığı, minyatür bir tablo görünümüne sahip Petite Heure Minute Dog modeli, 35 mm (bezel kısmı pırlantalı) ve 39 mm çaplarındaki kırmızı kasalarda sunuluyor. Petite Heure Minute Relief Dog modelinin de iki versiyonu bulunuyor. Birinci versiyonda kadran sarı altın gravürler ve merkezde siyah oniks ile zenginleştirilirken; ikinci versiyonda pırlantalara ek olarak beyaz altın gravürler ve merkezde sedef kullanımı göze çarpıyor. Tüm modellerin mekanizmaları kendinden kurum. Her model 28 adet ile sınırlı üretildi.

CHOPARD L. U. C XP Urushi

Chopard, 2018 yılına damgasını vuracak olan Köpek Yılı’na özel L. U. C XP Urushi modelini 88 adet ile satışa sundu. İsviçre saatçiliği Japon sanat tekniği ile birleşerek harikalar yaratıyor. Ultra ince kasaya sahip L.U.C XP Urushi saatinin şıklığı ve teknik doğası onu ikonik bir model yapıyor. Çin astrolojisinden esinlenilen modelin kadranında sadakatin temsilcisi köpek, doğada bir yusufçuk ile tasvir ediliyor. Kadranı oluşturma süreci, inanılmaz derecede özenli ve çok yönlü (cila, el boyaması, aplikler, geleneksel teknikler gibi). Kendinden kurum mekanizması 65 saatlik güç rezervi sunuyor. Pembe altın kasası, siyah timsah derisinden kordon ile tamamlanıyor.

ULYSSE NARDIN Classico Dog

Ulysse Nardin, 2018 yılı Classico Koleksiyonunda Köpek Yılı’na özel bir modele yer verdi. Classico Koleksiyonunun en yeni üyelerinden olan modelimizin koyu tonlardaki kadranında, en eski el sanatlarından mine tekniği kullanıldı. Saatin tam merkezinde büyük şekilde köpek figürü resmedilmiş. 88 adet ile sınırlı model, COSC sertifikasına sahip kendinden kurum UN-815 makine ile çalışıyor. 42 saatlik bir güç rezervi var. 40 mm çapındaki rose altın kasası 50 metre su geçirmezlik özelliğine sahip. Kadranla uyumlu renkte timsah derisi kayış ile kullanılıyor. Karakteristik mühendislik ile mine sanatı ve Champlevé tekniğinin mükemmelliğini birleştiren Classico Dog; cesur ve sadık saatseverler için tasarlandı.

