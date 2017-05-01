185. YILA ÖZEL LONGINES ‘RECORD’

1 Mayıs 2017 11:24

2017’de 185. yılını kutlayan Longines, bu yıla özel ürettiği koleksiyonu Record ile saatçilik konusundaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Otomatik kalibre ile donatılan her bir model “COSC” Sertifikasına sahip.

İsviçreli saat markası Longines bu yıl 185. yılını kutluyor. Sayısız koleksiyona imza atan marka, 185. yılına özel yepyeni Record Koleksiyonunu ilk kez Baselworld’de tanıttı. Yeni Record Koleksiyonu ile Longines’nin temel değerleri olan zamansız şıklık ve mükemmeliyet, bir kez daha bir araya geliyor.

Record, Longines’nin saatçilik konusundaki uzmanlığını gösteren klasik bir koleksiyon. Saint-Imier merkezli Longines bu yeni koleksiyon ile tasarımları saatçilik gelenekleriyle harmanlayıp klasik şıklıkla asaleti bir araya getiriyor. Mekanizmasında eşsiz özelliklere sahip tek kristal silikon pandül barındıran bu sıra dışı koleksiyon, markanın amiral gemisi olmaya aday.

Record koleksiyonuna ait tüm modeller İsviçre Resmi Hassasiyet Test Enstitüsü (COSC) tarafından “hassasiyet” sertifikasını almaya hak kazandı. Bir başka deyişle otomatik kalibreyle donatılmış bu modeller, COSC tarafından teker teker test ediliyor ve kadranlarına CHRONOMETER etiketi damgalanıyor. Bu önemli değerin de eklenmesiyle birlikte, “hassasiyeti” onaylanmış bu modeller özgün ve sıra dışı saatler haline geliyor.

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