17. GPHG ALTIN İBRE’NİN SAHİBİ: CHOPARD L.U.C. FULL STRIKE
Saat oscarları olarak anılan GPHG,Cenevre’de bir kez daha ödüllerini dağıttı.
GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) 17. kez düzenledi ve büyük ödül olan AIGUILLE D’OR (Altın İbre) Chopard L.U.C. Full Strike’ın oldu. 15 farklı kategoride yarışan saatler için düzenlene ödül törenine Cenevre’nin muhteşem binası Musee d’art et d’histoire ev sahipliği yaptı.
Yarışmanın ön elemesi geçen 72 adet modelden Zenith, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Voutilainen, Ulysse Nardin, Tudor, Parmigiani, Longines, Greubel Forsey, Chanel ve Bvlgari katıldıkları branşlarda ödüle layık görüldüler.
“Aiguille d’Or” Altın İbre : Chopard, L.U.C Full Strike
Yenilikçi Saat ödülü: Zenith, Defy Lab
“Revival” Saat Ödülü: Longines, The Longines Avigation BigEye
Kadın Saat Ödülü: Chanel, Première Camélia Skeleton
Yüksek Mekanik Kadın Saat Ödülü: Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Papillon Automate
Erkek Saati Ödülü: Bvlgari, Octo Finissimo Automatic
Kronograf Saat Ödülü: Parmigiani Fleurier, Tonda Chronor Anniversaire
Tourbillon ve Eşapmanlı Saat Ödülü: Bvlgari, Octo Finissimo Tourbillon Skeleton
Takvimli Saat Ödülü: Greubel Forsey, QP à Équation
Travel Time Watch Prize: Parmigiani Fleurier, Toric Hemisphères Rétrograde
Mekanik Saat Ödülü: Vacheron Constantin, Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600
“Petite Aiguille” Küçük İbre Ödülü: Watch Prize: Tudor, Black Bay Chrono
Spor Saat Ödülü: Ulysse Nardin, Marine Regatta
Mücevherli Saat Ödülü: Chopard, Lotus Blanc Watch
Artistik El işçiliği Ödülü: Voutilainen, Aki-No-Kure
Özel Jüri Ödülü: Suzanne Rohr and Anita Porchet
Yazıyı paylaş "17. GPHG ALTIN İBRE’NİN SAHİBİ: CHOPARD L.U.C. FULL STRIKE"
Related Posts
« VICTORINOX’DAN USB’Lİ VALİZ MÜZİK TUTKUNLARINA ÖZEL : RAYMOND WEIL FREELANCER GIBSON LES PAUL »