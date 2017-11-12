17. GPHG ALTIN İBRE’NİN SAHİBİ: CHOPARD L.U.C. FULL STRIKE

12 Kasım 2017 23:10

Saat oscarları olarak anılan GPHG,Cenevre’de bir kez daha ödüllerini dağıttı.

GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) 17. kez düzenledi ve büyük ödül olan AIGUILLE D’OR (Altın İbre) Chopard L.U.C. Full Strike’ın oldu. 15 farklı kategoride yarışan saatler için düzenlene ödül törenine Cenevre’nin muhteşem binası Musee d’art et d’histoire ev sahipliği yaptı.

Yarışmanın ön elemesi geçen 72 adet modelden Zenith, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Voutilainen, Ulysse Nardin, Tudor, Parmigiani, Longines, Greubel Forsey, Chanel ve Bvlgari katıldıkları branşlarda ödüle layık görüldüler.

saatmagazin.com.tr-GPHG 2017

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GPHG 2015 HABERİ

“Aiguille d’Or” Altın İbre : Chopard, L.U.C Full Strike

Yenilikçi Saat ödülü: Zenith, Defy Lab

“Revival” Saat Ödülü: Longines, The Longines Avigation BigEye

Kadın Saat Ödülü: Chanel, Première Camélia Skeleton

Yüksek Mekanik Kadın Saat Ödülü: Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Papillon Automate

Erkek Saati Ödülü: Bvlgari, Octo Finissimo Automatic

Kronograf Saat Ödülü: Parmigiani Fleurier, Tonda Chronor Anniversaire

Tourbillon ve Eşapmanlı Saat Ödülü: Bvlgari, Octo Finissimo Tourbillon Skeleton

Takvimli Saat Ödülü: Greubel Forsey, QP à Équation

Travel Time Watch Prize: Parmigiani Fleurier, Toric Hemisphères Rétrograde

Mekanik Saat Ödülü: Vacheron Constantin, Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600

“Petite Aiguille” Küçük İbre Ödülü: Watch Prize: Tudor, Black Bay Chrono

Spor Saat Ödülü: Ulysse Nardin, Marine Regatta

Mücevherli Saat Ödülü: Chopard, Lotus Blanc Watch

Artistik El işçiliği Ödülü: Voutilainen, Aki-No-Kure

Özel Jüri Ödülü: Suzanne Rohr and Anita Porchet

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About the Author: Gunay Demirbag

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