EN DEĞERLİ HEDİYELER KÜÇÜK PAKETTEDİR

24 Şubat 2020 14:20

NOMOS Glashütte Metro Rose Gold 33

Nomos Glashütte, ilk çıktığı günden itibaren birçok ödül kazanan Metro koleksiyonuna eklediği yeni modeli Metro Rose Gold 33 ile altını daha küçük kasayla birleştiriyor.

Nomos Glashütte, Metro koleksiyonuna yepyeni bir versiyonunu ekledi: Metro Rose Gold 33. Çapı sadece 33 milimetre olan bu saat aynı zamanda en küçük Metro modeli. Pembe altın ibreleri, gri saat imleri ve ince mor dakika imleçleri ile uyum sağlıyor. Model, Nomos Glashütte yapımı Alfa kalibresi ile can buluyor. Bej rengi kadife deri kayış ve pembe altın kanatlı toka, son dokunuşa katkıda bulunuyor. Tasarımcı Mark Braun, “Bu saat, altının önemini, kayış ve tokanın çağdaş tasarım detayları ile birleştirerek ortaya çıkarıyor” diyor. “Kadınsı bir yönü ve daha fazla sıcaklığı var. Metro Rose Gold 33 ile modern tasarımla değerli metal kullanıyoruz. ” Nomos Glashütte’nin ilk Metro modeli 2014 yılında tanıtıldı ve günümüze dek birçok tasarım ödülleri kazandı.

Elle kurum ve otomatik versiyonları daha büyük, daha küçük, komplikasyonsuz ve komplikasyonlu bulunuyor. Ancak hemen hemen hepsi paslanmaz çelik kasa ile üretildi. Yeni edisyon, Metro Rose Gold 33, Nomos Glashütte’den 18 ayar altın rose kasasıyla üretilen ikinci Metro ürünü.

2017 yılında Metro pembe altın neomatik 39, ofis için tasarlanan At Work şık bileklik serisinin bir parçası olarak tanıtıldı. Kadran üzerindeki sivri gri vurgular ve Horween Genuine Shell Cordovan’dan hazırlanmış kahverengi deri kayışı ile güzel bir şekilde koordine eden bir pembe altın kasaya sahipti. Neomatik kalibreli DUW 3001 ile güçlendirilmiş, Metro’nun bu otomatik sürümü büyük 39 milimetrelik bir çapa sahip – daha büyük bilekler için ideal. Ancak en son Metro modelinde tasarımcı Mark Braun’un aklında başka bir şey vardı: “Tüm saat kullanıcılarına ulaşmak istedik ve daha küçük bir kasayı altın olarak tasarlamak Metro için mantıklı bir adım oldu. Metro Rose Gold 33, doğru hedefte ilerlediğimizi olduğunu gösteriyor. Zarif tasarımın altınla birleşmesi ile ortaya çıkan sofistike bir model.

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About the Author: Gunay Demirbag

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