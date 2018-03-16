BASELWORLD 2018’DEN YENİ MODELLER

16 Mart 2018 12:30

Dünyanın saat ve mücevher konusunda nabzını tutan eşsiz fuarı Baselworld, bu yıl 22-27 Mart 2018 tarihleri arasında kapılarını açacak. Kaçırılmaması gereken bu dev organizasyonda sektörün tüm önemli oyuncuları yerlerini alacaklar. En prestijli uluslararası markalar, yeni koleksiyonlarını sergilemek için hazır bulunacaklar. Markalar, dünya çapında alıcılara ve medyaya yenilikleri ile ulaşırken pazarın da nabzını tutmaya çalışacaklar. İşte Baselworld öncesi tanıtımı yapılan bazı saat modelleri…

JAQUET DROZ GRANDE SECONDE MOON BLACK ENAMEL

2017 yılında üç farklı kadran seçeneği ile sunulan Grande Seconde koleksiyonu, bu yıl kırmızı altın uygulamalı siyah Grand Feu mine kadran özellikli yeni bir versiyon ile genişletildi. 43 mm x 13.23 mm’lik kasa ölçülerine sahip Grande Seconde Moon Black Enamel’ın ön ve arka yüzü safir kristal ile korunuyor. 30 metre su geçirmezlik özelliği var. Kendinden kurum mekanizması ile zamanı çalıştırıyor. Güç rezervi süresi 68 saat. 8 rakamı şeklindeki mine kadran üzerindeki kırmızı altından ay ve yıldız göstergesi, altın bir tarih göstergesi ile çevrelenmiş. Hepsi son derece okunaklı. El yapımı siyah timsah derisi kordon ile kullanılıyor.

Fiyatı: 29.700 CHF

GLASHUTTE ORIGINAL SENATOR COSMOPOLITE

Senator Cosmopolite modeli, 44mm x 14mm ölçülerinde paslanmaz çelikten bir kasa ile muhafaza ediliyor. Otomatik makinası 3 gün güç rezervi sağlıyor. 36 farklı zaman diliminin okunabildiği World Time özelliği ile dikkat çeken mekanizma, panoramik tarih göstergesi, gece/gündüz göstergesi ve güç rezerv indikatörü gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Safir kristal camı ile 50 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.

BLANCPAIN VILLERET QUANTIÈME COMPLET GMT

Modelin 40mm çapında ve 11.8mm yüksekliğinde tasarlanmış kasası, pembe altın veya paslanmaz çelik olarak tercih edilebiliyor. Her iki yüzünde de çizilmeye dayanıklı safir kristal camların yer aldığı kasa, siyah timsah derisi kayış veya metal bilezik ile sunuluyor. Ay fazı diskinde yer alan surat figürü ile dikkat çeken modelin GMT fonksiyonu, merkeze yerleştirilmiş ikinci bir akrep ile okunuyor. Önceki Villeret Quantième Complet modelleri ile benzer özellikler gösteren yeni versiyonun kadranında, GMT fonksiyonun okunabilmesi için yerleştirilmiş bir de 24 saat halkası göze çarpıyor. Romen rakamı indekslerin eşlik ettiği kadranın saat 12 hizasında model ailesinin sembol detaylarından yan yana yerleştirilmiş ay ve gün göstergeleri bulunuyor. Modelin otomatik mekanizması tam kurulumda 72 saatlik (3 gün) güç rezervi sunuyor.

BVLGARI OCTO TOURBILLON SAPPHIRE

Octo Tourbillon Sapphire, 44 mm çapında siyah DLC kaplı çelikten bir kasa ile sunuluyor. Saatte 21.600 titreşim ile çalışan, bir dakikalık flying tourbillon tarafından iskeletlendirilmiş elle kurum mekanizması, 64 saate kadar güç rezervi sunabiliyor. Güç rezervi, saatin arka kısmından görülebiliyor. Klasik sekizgen kasası, safir kadran ile tamamlanıyor. Model, mavi dikişli siyah timsah derisi kayış ile kullanılıyor.

HUBLOT BIG BANG UNICO RED MAGIC

Canlı kırmızı tonda hazırlanmış seramik kasası ile hemen kendini fark ettiriyor Hublot Big Bang Unico Red Magic. Renk tonu dışında normal seramiğe göre daha sert bir yapı sunan yeni alaşımın dışarıdan gelecek aşındırıcı etmenlere karşı dayanıklılığı maksimum seviyeye getirilmiş. Tamamen Hublot Ar&Ge Departmanı tarafından geliştirilen bu alaşım, yüksek basınç ve ısı altında uygulan bir dizi prosesin ardından son haline getirilmiş. Modelin oluşma süresi tam 4 yılı bulmuş. 45mm’lik kasa içerisinde sunulan model, Caliber Unico HUB1242 ile hayat buluyor. Kırmızı modele aynı tonda tasarlanmış kauçuk kayış eşlik ediyor. Model sadece 500 adet ile limitli üretilecek.

OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN “PYEONGCHANG 2018”

2018 parça ile limitli olarak üretilen bu özel model, mavi ve kırmızı (Kore bayrağı) renkleriyle estetik açıdan çarpıcı bir kronometre olmasının yanında, aynı zamanda teknolojik bir mucize. Paslanmaz çelikten kasası içinde, cilalanmış mavi seramik [ZrO2] bir kadrana sahip. Rodyum kaplama indeksleri, mavi ışık yayan beyaz Super-LumiNova ile donandı. Bu özelliklerini akrep ve yelkovan göstergeleri ile paylaşıyor. Dakika göstergesi, çerçevenin üzerindeki noktayla aynı hizada yeşil bir parıltı yayıyor.

Tek yönlü dönen dalış çerçevesi çok özel. Dünyanın ilk cilalanmış mavi seramik ve kauçuk ayrıntılı halkası ile Omega Liquidmetal® dalış skalasına sahip. Bezelin kırmızı kauçuk alanı, ilk 15 dakika için kırmızı renk tasarlandı. Saat 10 hizasına yerleştirilen helyum kaçış valfına “He” ibareli kabartma işlendi. Saatin mekanizması Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900. Kasa arkasına yeni alveol deseni, PLANET OCEAN & LIMITED EDITION kelimeleri ve Limited Edition numarası mavi renk ile işlendi. “PyeongChang 2018” yazısı ve Olimpiyat Kış Oyunları logosu da kasa arkasında kullanılan safir kristale aktarıldı.

MAURICE LACROIX AIKON AUTOMATIC SKELETON

45 mm kasa çapı ve 13 mm kalınlıktaki kasası ile Aikon Automatic Skeleton, tamamen çelikten yapılan gövdesi ve bezeline yerleştirilen altı kol sayesinde ön plana çıkıyor. Aikon Automatic Skeleton için özel olarak tasarlanan ML234 kalibre, otomatik kurmalı mekanizması ile mekanik bir hareket oluşturuyor. DLC kaplama yüzey işlemi ile ekstra bir dayanıklılığa sahip olan modelin saat mekanizmasının gövdesini oluşturan siyah rengi, modelin eşsiz şeffaf kadran tasarımına bir detay katıyor.

Model, saat 6 yönünde yer alan küçük saniye göstergesi ve rodyum kaplı ibresiyle uyumlu, el işçiliğiyle kadrana yerleştirilmiş indekslere sahip. Aikon Automatic Skeleton ayrıca, Maurice Lacroix’in Easychange sistemini sunuyor. Bu hızlı değiştirme sistemi ile saatinizin kayışını değiştirmeniz sadece birkaç saniyenizi alıyor.

Yaklaşık fiyatı : 5,990. $

RADO HYPERCHROME CHRONOGRAPH

Sınırlı sayıda üretilen HyperChrome Chronograph Automatic modeli için bronz materyeli kullanılırken, hafiflik, dayanıklılık sağlayan yüksek seramik teknolojisi de kullanılmış. 45 mm’lik otomatik kronograf, seramik kabı sayesinde çizilmez özelliğini koruyor. Saatin üzerindeki bronz detaylar zamanla koyulaşarak, daha vintage bir görünüm kazanıyor.

MB&F LEGACY MACHINE PERPETUAL

LM Perpetual 50 adet ile sınırlı olarak üretildi. Stephen McDonnell tasarımı olan modelin kullanımı göründüğü kadar zor değil. Örneğin takvim ayarlamak istendiğinde diğer fonksiyonlar devre dışı kalıyor. 72 saat güç rezervi var. Perpetual Calendar özelliğinde aylık 31 gün üzerinden tarihleri gösteriyor ve 28 Şubat’tan 1 Mart’a devam ediyor. Kullanılan mekanizması 2016 yılında saatin Oscarları sayılan GPHG’de En İyi Takvimli Saat ödülünü kazanmıştı. Legacy Machine Perpetual’in platin, kırmızı ve beyaz altın versiyonlarından ise 25’er adet üretildi.

Fiyatı: 148.000$

LONGINES CONQUEST V.H.P

Kuvars saatler alanındaki uzun yıllara dayanan deneyiminden güç alan Longines, 80’li yıllardaki başarısını yineliyor. Conquest V.H.P. (V.H.P: Çok Yüksek Hassasiyet) ile özellikle zaman ölçümü faaliyetleriyle, öncüsü ve uzmanı olduğu teknolojiye geri dönüş yapıyor. Conquest V.H.P. Gold Coast 2018 Commonwealth Games serisi, analog bir saat (± 5 saniye/yıl) için yüksek seviye hassasiyeti ile dikkat çeken özel bir çalışma mekanizmasıyla ve herhangi bir manyetik alana maruz kalma veya temas halinde GPD (otomatik konum belirleme) sistemi sayesinde ibrelerini sıfır konumuna getirme özelliğiyle donatılmış. Olağanüstü çalışma mekanizmasını ortaya çıkaran bu cazip özellikler, çok uzun pil ömrü ve sonsuz takvim özellikleriyle taçlanıyor.

FREDERIQUE CONSTANT CLASSIC WORLDTIMER MANUFACTURE

Frederique Constant, 2018 yılının ilk yeniliği olan Classic Worldtimer modelini tanıttı. Tıpkı önceki versiyonlarda olduğu gibi bu yeni modelde de incelikli bir dünya haritası, kadran üzerinde kazınmış ve yirmi dört şehir ismi dış çeperde yerini bulmuş. Saat 6 hizasına tarih göstergesi yerleştirilmiş. FC-718 kalibre, kullanıcısına büyük kolaylık sağlayan Worldtimer işlevinin yalnızca tek bir tepe ile kontrol edilebilmesini sağlayabiliyor. Tepenin üç fonksiyonu var. İlki, kullanıcının tepeyi yukarı doğru çevirerek saati manuel olarak kurmasını sağlıyor; ikincisi tepe sırayla yukarı ve aşağı çevrilerek tarih, şehir ayarlamasını yapar; üçüncüsü ise aşağı doğru çevrilerek zaman ayarlaması yapmasıdır. Worldtimer modeli üzerlerinde 24 saat gece-gündüz göstergesi ve yirmi dört şehri listeleyen iki farklı disk mevcut.

Fiyatı: 3.500 CHF

RAYMOND WEIL MAESTRO BLUES

Maestro Blues modelleri 40 mm çapı ile dalgalı kadran deseni maviliklerin en güzel tonuyla sunuluyor. Çağdaş çizgilerle tasarlanan ibreleri Roman rakamları ile bütünlük içerisinde. Altın kasalı modelin saat 3 konumunda tarih göstergesi yerleştirilmiş. Paslanmaz çelik versiyonunda saat 12 pozisyonunda mekanizması görülüyor. İki model de mavi deri kayış ile sunuluyor.

HAMILTON PAN EUROP GREEN EDITION

Hamilton Pan Europ, klasik stilini yepyeni, şık ve spor bir yeşil-siyah kombinasyonla saatseverlerin beğenisine sunuyor. 1970’lerin klasik arabalarında bulunan krom çamurluklar, deri koltuklar ve emniyet kemerlerinin yansıması Hamilton Pan Europ’un tasarım detaylarında bolca göze çarpıyor. Alet kiti sayesinde kayışı kolayca değiştirilebiliyor ve delikli yumuşak deri kayış ile sağlam dokuma naylondan NATO kayış arasından seçim yapılabiliyor. Bu tasarım, dünyanın ilk otomatik kronograf mekanizmalarından birini barındırmış olan 1971’deki orijinal Pan Europ’a da göndermede bulunuyor. 42 mm’lik paslanmaz çelik kasaya sahip Pan Europ, saf Hamilton Amerikan ruhunu yansıtıyor.

BREGUET CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 5367

Breguet , “Grand Feu” mineleme sanatı ile oluşturduğu Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique’nin yeni versiyonunu sundu. Kendinden kurum, 7.45 mm kalınlığındaki kasası, 3 mm kadar extra ince kalibresine ev sahipliği yapıyor. 18k kırmızı altın ve 42 mm çapında. 30 metre suya dayanıklılık özelliği var.

TISSOT PR100 LADY SPORT CHIC

PR100, 36 mm kasa çapı ile kadınlara hem günlük kullanımı hem de estetik görünümü sunuyor. 3316 L paslanmaz çelik üzerine iki ton uygulaması tasarlandı. Kadranında 12 adet Wesselton mücevheri bulunuyor. Saat 6 konumunda tarih penceresi yine kırmızı altın çerçeve içerisinden görülüyor. 100 metre su basıncına dayanıklı.

CORUM GOLDEN BRIDGE RECTANGLE JOACHIM HORSLEY

Corum ve Joachim Horsley, eşsiz saat tasarımını ile markanın ilk safir kasa arkasında metalik dekorasyonlu modelini yarattı. Klasik müzik sevenler için Beethoven’in 7. Senfonisinden esinlenildi; beyaz altın ve pembe altın olarak sunulacak. Mekanik elle kurum ve CO 113 baget kalibreye sahip. 28.800 titreşim/saniye vibrasyon yapıyor. 40 saat güç rezervi var.

HARRY WINSTON EMERALD

Harry Winston’dan mücevherli saatlere bir yenisi daha eklendi. Modelin 18k beyaz altın kasası ve sedef kadranı parlak kesim pırlantalarla ışıldıyor. Kadranda pırlantalara ek olarak zümrüt kesim pembe safirlerle ayrı bir şıklık katılmış. Quartz makine ile çalışıyor. Her iki taraftan yansıtma yapmayan özellikte safir cam ile korunurken, 30 metre su geçirmezlik özelliği de sunuyor. Çift tur pembe saten kordon ile kullanılıyor.

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